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МЭР разработало уровни сложности для туристических маршрутов

МЭР разработало уровни сложности для туристических маршрутов - 22.04.2024, ПРАЙМ

МЭР разработало уровни сложности для туристических маршрутов

Минэкономразвития РФ разработало проект постановления об утверждении видов туристических маршрутов, где требуется специальное сопровождение опытного... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T17:51+0300

2024-04-22T17:51+0300

2024-04-22T17:51+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ разработало проект постановления об утверждении видов туристических маршрутов, где требуется специальное сопровождение опытного инструктора, и категорий их сложности, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Президент России Владимир Путин в конце марта подписал закон, дающий региональным органам исполнительной власти полномочия по контролю за аттестацией инструкторов-проводников. Минэкономразвития разработало проект постановления кабмина с перечнем маршрутов, требующих специального сопровождения. В него вошло семь видов: водный, горный, лыжный, пешеходный, спелеологический, альпинистский и подводный. Согласно документу, маршрутам присвоят уровни сложности от первого до шестого. Разработаны также критерии, по которым разделят походы. Так, к первому уровню водных маршрутов отнесут те препятствия, которые могут быть доступны туристам без опыта, — перекат, быстрина, валы, в которых не требуется выбора линии движения и разведки. К горным или альпинистским маршрутам первого уровня отнесут те маршруты, где крутизна травянистых, осыпных и снежных склонов составляет от 15 до 30 градусов, а ледников — до 15 градусов. При этом в ледниках не должно быть трещин, а добраться до них можно по специальным тропам. Маршруты же шестого уровня сложности потребуют от туристов опыта и хорошей физподготовки. Так, при походе в пещеру при таком уровне сложности ее общая глубина может быть более 1100 метров, а время прохождения — более 20 дней. На таком маршруте необходима установка двух и более подземных лагерей. Осуществляя подводное погружение самой высокой сложности, туристы могут опуститься на глубину более 100 метров. Но для дыхания им нужно использовать специальные дыхательные смеси. Согласно документу, направление уведомления о выходе на туристский маршрут осуществляется инструктором-проводником и должно быть подано "не позднее чем ‎за 1 календарный день до начала прохождения туристского маршрута".

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россия, туризм, минэкономразвития рф