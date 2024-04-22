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Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины
Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины - 22.04.2024, ПРАЙМ
Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины
Каждый день около десятка уклонистов пытаются незаконно покинуть Украину, предоставляя поддельные документы или предлагая сотрудникам вознаграждение, сообщил... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T07:27+0300
2024-04-22T07:27+0300
2024-04-22T07:27+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Каждый день около десятка уклонистов пытаются незаконно покинуть Украину, предоставляя поддельные документы или предлагая сотрудникам вознаграждение, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. Его слова приводит ТСН."Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе", - сказал он.По словам Демченко, таких случаев насчитывается около десяти в сутки."Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", - сказал онПри это больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.Верховная рада 11 апреля приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем. После начала СВО украинские власти закрыли для мужчин призывного возраста свободный выезд за границу.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины
С Украины каждый день пытаются незаконно выехать около 10 уклонистов
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Каждый день около десятка уклонистов пытаются незаконно покинуть Украину, предоставляя поддельные документы или предлагая сотрудникам вознаграждение, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. Его слова приводит ТСН.
"Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе", - сказал он.
По словам Демченко, таких случаев насчитывается около десяти в сутки.
ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP
"Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", - сказал он
При это больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.
Верховная рада 11 апреля приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем. После начала СВО украинские власти закрыли для мужчин призывного возраста свободный выезд за границу.