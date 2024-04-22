https://1prime.ru/20240422/ukraina-847561782.html

Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины

Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины - 22.04.2024, ПРАЙМ

Названо число уклонистов, пытающихся выехать с Украины

Каждый день около десятка уклонистов пытаются незаконно покинуть Украину, предоставляя поддельные документы или предлагая сотрудникам вознаграждение, сообщил... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T07:27+0300

2024-04-22T07:27+0300

2024-04-22T07:27+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Каждый день около десятка уклонистов пытаются незаконно покинуть Украину, предоставляя поддельные документы или предлагая сотрудникам вознаграждение, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. Его слова приводит ТСН."Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе", - сказал он.По словам Демченко, таких случаев насчитывается около десяти в сутки."Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", - сказал онПри это больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.Верховная рада 11 апреля приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем. После начала СВО украинские власти закрыли для мужчин призывного возраста свободный выезд за границу.

https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847539709.html

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