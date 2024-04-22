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Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении - 22.04.2024, ПРАЙМ
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
Новый пакет финансирования для Киева со стороны Соединенных Штатов вряд ли сможет значительно улучшить положение Украины. Такое мнение выразил один из... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:15+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новый пакет финансирования для Киева со стороны Соединенных Штатов вряд ли сможет значительно улучшить положение Украины. Такое мнение выразил один из высокопоставленных украинских чиновников, его слова приводит издание Financial Times."Приток оружия, в особенности, критически необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем ПВО, поможет замедлить продвижение российской армии, но не остановить его", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСолдаты ВСУ на передовой также жалуются на непрекращающиеся обстрелы и трудности в удержании линии фронта, а также нехватку боеприпасов и личного состава, говорится в публикации.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Ко всему прочему, президент США Джо Байден должен будет договориться о возмещении экономической помощи Украине в течение 60 дней после вступления закона в силу.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ФИНАНСЫ, Новости
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
Financial Times: помощь США Украине не остановит продвижение России
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Новый пакет финансирования для Киева со стороны Соединенных Штатов вряд ли сможет значительно улучшить положение Украины. Такое мнение выразил один из высокопоставленных украинских чиновников, его слова приводит
издание Financial Times.
"Приток оружия, в особенности, критически необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем ПВО, поможет замедлить продвижение российской армии, но не остановить его", — сказал он.
Солдаты ВСУ на передовой также жалуются на непрекращающиеся обстрелы и трудности в удержании линии фронта, а также нехватку боеприпасов и личного состава, говорится в публикации.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Ко всему прочему, президент США Джо Байден должен будет договориться о возмещении экономической помощи Украине в течение 60 дней после вступления закона в силу.
Еврокомиссар не смог назвать даты поставок вооружения ВСУ