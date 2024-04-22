https://1prime.ru/20240422/ukraina-847568309.html
Захарова рассказала, зачем США было нужно обсуждение "формулы Зеленского"
Захарова рассказала, зачем США было нужно обсуждение "формулы Зеленского" - 22.04.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, зачем США было нужно обсуждение "формулы Зеленского"
США хотели отвлечь внимание от нового транша военной помощи террористическому киевскому режиму, поэтому они активно поддерживали дискуссии в мире вокруг... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:42+0300
2024-04-22T10:42+0300
2024-04-22T11:38+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США хотели отвлечь внимание от нового транша военной помощи террористическому киевскому режиму, поэтому они активно поддерживали дискуссии в мире вокруг "формулы Зеленского", рассказала прес-секретарь МИД России Мария Захарова."Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Тем не менее, в Верховной раде (украинском парламенте) остались недовольны выделенными средствами. По словам депутата Александра Дубинского, после одобрения американским конгрессом транша помощи Украине достанутся "крохи с барского стола".
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россия, украина, сша, мария захарова
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Мария Захарова
Захарова рассказала, зачем США было нужно обсуждение "формулы Зеленского"
Захарова: обсуждением "формулы Зеленского" США отвлекали внимание от нового транша Киеву
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США хотели отвлечь внимание от нового транша военной помощи террористическому киевскому режиму, поэтому они активно поддерживали дискуссии в мире вокруг "формулы Зеленского", рассказала прес-секретарь МИД России Мария Захарова.
"Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
Тем не менее, в Верховной раде (украинском парламенте) остались недовольны выделенными средствами. По словам депутата Александра Дубинского, после одобрения американским конгрессом транша помощи Украине достанутся "крохи с барского стола".
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