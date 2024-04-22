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"Если скажут "на Киев" — я пойду". В ВСУ сделали шокирующее признание - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847573007.html
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В ВСУ сделали шокирующее признание
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В ВСУ сделали шокирующее признание - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В ВСУ сделали шокирующее признание
Соединенные Штаты планируют предоставить Украине значительную военную помощь, а власти страны ужесточают наказание для уклонистов. Украинские военные выражают... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:43+0300
2024-04-22T11:52+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют предоставить Украине значительную военную помощь, а власти страны ужесточают наказание для уклонистов. Украинские военные выражают раздражение по поводу этой ситуации, пишет агентство РИА Новости.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и их союзники поставляют оружие украинской армии, но Киев отвечает за снабжение солдатами, отметили в издании.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, граждане Украины выражают недовольство законом о мобилизации, поскольку сотрудники правоохранительных органов и спецслужб получают освобождение от мобилизации, в то время как обычные граждане должны служить в армии.“Мне сейчас скажи: “Пошли на Киев” — я пойду. Я уже два года там (на фронте. — Прим. ред.) и немного утомился. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет”, — заявил один из солдатов ВСУ в беседе с одесским изданием “Думская”.В агентстве заключили, что добровольцы выражают недовольство, а многие мужчины призывного возраста пытаются уйти с поля боя и скрываться от украинских властей.
https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-na-ukraine-847562482.html
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украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
11:43 22.04.2024 (обновлено: 11:52 22.04.2024)
 
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В ВСУ сделали шокирующее признание

РИА Новости: солдат ВСУ признался в готовности идти на Киев, если прикажут

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют предоставить Украине значительную военную помощь, а власти страны ужесточают наказание для уклонистов. Украинские военные выражают раздражение по поводу этой ситуации, пишет агентство РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и их союзники поставляют оружие украинской армии, но Киев отвечает за снабжение солдатами, отметили в издании.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, граждане Украины выражают недовольство законом о мобилизации, поскольку сотрудники правоохранительных органов и спецслужб получают освобождение от мобилизации, в то время как обычные граждане должны служить в армии.
“Мне сейчас скажи: “Пошли на Киев” — я пойду. Я уже два года там (на фронте. — Прим. ред.) и немного утомился. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет”, — заявил один из солдатов ВСУ в беседе с одесским изданием “Думская”.
В агентстве заключили, что добровольцы выражают недовольство, а многие мужчины призывного возраста пытаются уйти с поля боя и скрываться от украинских властей.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ
08:39
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУНовости
 
 
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