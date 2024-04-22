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Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847578433.html
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - 22.04.2024, ПРАЙМ
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Помощь Вашингтона Украине не повлияет на результаты специальной военной операции, так как победа все равно будет за Россией. Такое мнение выразил первый... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:28+0300
2024-04-22T13:28+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Помощь Вашингтона Украине не повлияет на результаты специальной военной операции, так как победа все равно будет за Россией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.По словам Журавлева, Москва готова к тому, что противник будет продолжать получать финансирование на новые "контрнаступы". Российская армия в свою очередь продолжит уничтожать западную технику на поле боя."Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев". - сказал парламентарий.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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россия, украина, сша, помощь, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, помощь, Новости
13:28 22.04.2024
 
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме

Журавлев: помощь США Киеву не повлияет на результат СВО, Россия все равно победит

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Помощь Вашингтона Украине не повлияет на результаты специальной военной операции, так как победа все равно будет за Россией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
По словам Журавлева, Москва готова к тому, что противник будет продолжать получать финансирование на новые "контрнаступы". Российская армия в свою очередь продолжит уничтожать западную технику на поле боя.
"Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев". - сказал парламентарий.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАпомощьНовости
 
 
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