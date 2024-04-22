https://1prime.ru/20240422/ukraina-847578433.html

Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме

Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - 22.04.2024, ПРАЙМ

Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме

Помощь Вашингтона Украине не повлияет на результаты специальной военной операции, так как победа все равно будет за Россией. Такое мнение выразил первый... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:28+0300

2024-04-22T13:28+0300

2024-04-22T13:28+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Помощь Вашингтона Украине не повлияет на результаты специальной военной операции, так как победа все равно будет за Россией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.По словам Журавлева, Москва готова к тому, что противник будет продолжать получать финансирование на новые "контрнаступы". Российская армия в свою очередь продолжит уничтожать западную технику на поле боя."Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев". - сказал парламентарий.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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