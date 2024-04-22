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"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины

"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины - 22.04.2024, ПРАЙМ

"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины

Украина лишится почти половины своих территорий по окончании спецоперации. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:12+0300

2024-04-22T16:12+0300

2024-04-22T16:12+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина лишится почти половины своих территорий по окончании спецоперации. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Карта Украины изменится навсегда. <…> Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50 процентов своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит сто", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРиттер отметил, что под контроль России могут перейти Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск. В итоге это приведет к стратегической победе России и поражению Украины, а также свержению правительства Зеленского, заметил эксперт.Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что Вооруженные Силы Украины уже потеряли более 80 тысяч военнослужащих и значительное количество вооружения, включая танки и другие боевые машины. Шойгу отметил, что украинцы безуспешно пытаются закрепиться на некоторых границах, в то время как российские военные продолжают продвигаться на запад.Ранее президент Украины Зеленский отмечал, что украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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украина, сша, владимир зеленский, новости