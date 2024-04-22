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Украина не сможет одержать победу над Россией, заявил испанский генерал
Украина не сможет одержать победу над Россией, заявил испанский генерал - 22.04.2024, ПРАЙМ
Украина не сможет одержать победу над Россией, заявил испанский генерал
Украине не удастся победить в конфликте с Россией, и в конечном итоге стороны достигнут соглашения, заявил полковник запаса испанской армии Франсиско Рубио в... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:29+0300
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МАДРИД, 22 апр - ПРАЙМ. Украине не удастся победить в конфликте с Россией, и в конечном итоге стороны достигнут соглашения, заявил полковник запаса испанской армии Франсиско Рубио в беседе с газетой Razon.По словам генерала, коллективный Запад не допустит поражения Киева, поэтому этот конфликт завершится соглашением."Проблема в том, что Украина не в состоянии победить. Поэтому наступит момент, когда обе стороны сочтут меньшим злом достижение соглашения", - отметил он.Кроме того, Рубио полагает, что Запад не может защитить Украину, как это произошло в случае с Израилем, и прямое вмешательство НАТО приведет к конфронтации с Россией.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но Киев запретил их. По словам президента России Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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РОССИЯ, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, Новости, Спецоперация на Украине
Украина не сможет одержать победу над Россией, заявил испанский генерал
Испанский полковник запаса: Украина не в состоянии победить в конфликте с РФ
МАДРИД, 22 апр - ПРАЙМ. Украине не удастся победить в конфликте с Россией, и в конечном итоге стороны достигнут соглашения, заявил полковник запаса испанской армии Франсиско Рубио в беседе с газетой Razon.
По словам генерала, коллективный Запад не допустит поражения Киева, поэтому этот конфликт завершится соглашением.
"Проблема в том, что Украина не в состоянии победить. Поэтому наступит момент, когда обе стороны сочтут меньшим злом достижение соглашения", - отметил он.
Кроме того, Рубио полагает, что Запад не может защитить Украину, как это произошло в случае с Израилем, и прямое вмешательство НАТО приведет к конфронтации с Россией.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но Киев запретил их. По словам президента России Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией