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На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере

На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере - 22.04.2024, ПРАЙМ

На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере

аналитик Майк Саттон в материале для британской газеты Telegraph. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:00+0300

2024-04-22T09:00+0300

2024-04-22T09:01+0300

спецоперация на украине

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всу

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вооружение

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Благодаря рациональному и грамотному использованию вооружения российские ВС обладают заметным преимуществом перед западным военно-промышленным комплексом, сообщает аналитик Майк Саттон в материале для британской газеты Telegraph."Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно при должном количестве", — рассказал он.Кроме того, эксперт сделал акцент на том, что российские солдаты совершенствует оружие с помощью комплектов спутникового наведения для нанесения более точных ударов. По его словам, именно из-за этого армия Россия смогла добиться успехов в продвижении на Украине.Саттон подчеркнул, что оружию необязательно быть инновационым, чтобы быть эффективным. По его словам, решающим фактором все еще остается способность солдат адаптироваться к ситуации и сразу принимать соответствующие решения. Резюмируя, эксперт написал, что Россия сумела оперативно сделать из дешевого вооружения систему высочайшей эффективности.

https://1prime.ru/20240421/zelenskiy-847558595.html

запад

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россия, запад, всу, украина, вооружение