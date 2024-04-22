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На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере
На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере - 22.04.2024, ПРАЙМ
На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере
аналитик Майк Саттон в материале для британской газеты Telegraph. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:00+0300
2024-04-22T09:00+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Благодаря рациональному и грамотному использованию вооружения российские ВС обладают заметным преимуществом перед западным военно-промышленным комплексом, сообщает аналитик Майк Саттон в материале для британской газеты Telegraph."Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно при должном количестве", — рассказал он.Кроме того, эксперт сделал акцент на том, что российские солдаты совершенствует оружие с помощью комплектов спутникового наведения для нанесения более точных ударов. По его словам, именно из-за этого армия Россия смогла добиться успехов в продвижении на Украине.Саттон подчеркнул, что оружию необязательно быть инновационым, чтобы быть эффективным. По его словам, решающим фактором все еще остается способность солдат адаптироваться к ситуации и сразу принимать соответствующие решения. Резюмируя, эксперт написал, что Россия сумела оперативно сделать из дешевого вооружения систему высочайшей эффективности.
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россия, запад, всу, украина, вооружение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, ВСУ, УКРАИНА, вооружение
На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере
Telegraph: Западу есть чему поучиться у России в применении вооружений
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ.
Благодаря рациональному и грамотному использованию вооружения российские ВС обладают заметным преимуществом перед западным военно-промышленным комплексом, сообщает
аналитик Майк Саттон в материале
для британской газеты Telegraph.
"Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно при должном количестве", — рассказал он.
Кроме того, эксперт сделал акцент на том, что российские солдаты совершенствует оружие с помощью комплектов спутникового наведения для нанесения более точных ударов. По его словам, именно из-за этого армия Россия смогла добиться успехов в продвижении на Украине.
Саттон подчеркнул, что оружию необязательно быть инновационым, чтобы быть эффективным. По его словам, решающим фактором все еще остается способность солдат адаптироваться к ситуации и сразу принимать соответствующие решения.
Резюмируя, эксперт написал, что Россия сумела оперативно сделать из дешевого вооружения систему высочайшей эффективности.
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