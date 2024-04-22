https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847583999.html
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией - 22.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:16+0300
2024-04-22T15:16+0300
2024-04-22T15:26+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
россия
запад
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte.Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТогда слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО. Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта."Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — заявил Зеленский.Он также напомнил об одобрении США пакета помощи Израилю, назвав ситуацию, в которой Вашингтон не опасается возможного конфликта с Ираном цинизмом.
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владимир зеленский, россия, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, РОССИЯ, ЗАПАД
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
Зеленский: Запад не отправляет войска на Украину из-за страха перед Россией
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ.
Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte
.
Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Тогда слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО. Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
"Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — заявил Зеленский.
Он также напомнил об одобрении США пакета помощи Израилю, назвав ситуацию, в которой Вашингтон не опасается возможного конфликта с Ираном цинизмом.
СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи