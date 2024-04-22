https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847583999.html

Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией

Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией - 22.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией

Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:16+0300

2024-04-22T15:16+0300

2024-04-22T15:26+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

россия

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte.Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТогда слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО. Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта."Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — заявил Зеленский.Он также напомнил об одобрении США пакета помощи Израилю, назвав ситуацию, в которой Вашингтон не опасается возможного конфликта с Ираном цинизмом.

https://1prime.ru/20240421/zelenskiy-847558595.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, россия, запад