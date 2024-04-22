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Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией - 22.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:16+0300
2024-04-22T15:26+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
россия
запад
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte.Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТогда слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО. Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта."Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — заявил Зеленский.Он также напомнил об одобрении США пакета помощи Израилю, назвав ситуацию, в которой Вашингтон не опасается возможного конфликта с Ираном цинизмом.
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владимир зеленский, россия, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, РОССИЯ, ЗАПАД
15:16 22.04.2024 (обновлено: 15:26 22.04.2024)
 
Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией

Зеленский: Запад не отправляет войска на Украину из-за страха перед Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Западные страны не хотят отправлять на Украину войска из-за страха перед конфликтом с Россией, заявил Владимир Зеленский в беседе с HugoDécrypte.
Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тогда слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО. Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
"Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией – это говорит о том, что они действительно боятся России", — заявил Зеленский.
Он также напомнил об одобрении США пакета помощи Израилю, назвав ситуацию, в которой Вашингтон не опасается возможного конфликта с Ираном цинизмом.
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