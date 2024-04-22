https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587120.html

"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю

"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю - 22.04.2024, ПРАЙМ

"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю. Об этом украинский лидер заявил... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:27+0300

2024-04-22T16:27+0300

2024-04-22T16:59+0300

спецоперация на украине

украина

нато

владимир зеленский

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/31/841833110_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_594540502a1ac9f5d71b7c9f21642185.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю. Об этом украинский лидер заявил в беседе с французским блогером Гуго Травером.Зеленский также задался вопросом: "А что не так с украинцами?". Он посетовал, что страна стала менее важной для международного внимания из-за сосредоточения СМИ и политических лидеров на ситуации на Ближнем Востоке."Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща... Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", — сказал украинский президент.Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил о нежелании Лондона направлять прямую поддержку Украине в свете риска эскалации конфликта.Кроме того, сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.

https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847584258.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, владимир зеленский, новости