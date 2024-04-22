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"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю - 22.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587120.html
"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю
"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю - 22.04.2024, ПРАЙМ
"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю
Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю. Об этом украинский лидер заявил... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:27+0300
2024-04-22T16:59+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю. Об этом украинский лидер заявил в беседе с французским блогером Гуго Травером.Зеленский также задался вопросом: "А что не так с украинцами?". Он посетовал, что страна стала менее важной для международного внимания из-за сосредоточения СМИ и политических лидеров на ситуации на Ближнем Востоке."Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща... Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", — сказал украинский президент.Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил о нежелании Лондона направлять прямую поддержку Украине в свете риска эскалации конфликта.Кроме того, сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.
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украина, нато, владимир зеленский, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский, Новости
16:27 22.04.2024 (обновлено: 16:59 22.04.2024)
 
"А что не так с украинцами?". Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю

Зеленский обиделся, что Запад помог Израилю без условий, а Киеву нет

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю. Об этом украинский лидер заявил в беседе с французским блогером Гуго Травером.
Зеленский также задался вопросом: "А что не так с украинцами?". Он посетовал, что страна стала менее важной для международного внимания из-за сосредоточения СМИ и политических лидеров на ситуации на Ближнем Востоке.
"Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща... Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", — сказал украинский президент.
Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил о нежелании Лондона направлять прямую поддержку Украине в свете риска эскалации конфликта.
Кроме того, сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Зеленский заявил, что ситуация в мире играет на руку России
15:25
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОВладимир ЗеленскийНовости
 
 
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