Больше не стесняются: рубль решили запугать - 23.04.2024, ПРАЙМ
Больше не стесняются: рубль решили запугать
В понедельник, 22 апреля, российский рубль показал разнонаправленную динамику на валютном рынке. После пятничного укрепления рубль взял паузу. Инвесторы... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T08:59+0300
2024-04-23T08:59+0300
2024-04-23T08:59+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В понедельник, 22 апреля, российский рубль показал разнонаправленную динамику на валютном рынке. После пятничного укрепления рубль взял паузу. Инвесторы сосредоточены на анализе новостей о потенциальных новых антироссийских санкциях, готовятся к предстоящим налоговым платежам, а также ожидают решения Центробанка РФ по ключевой ставке, которое будет объявлено 26 апреля. К завершению торгов курс доллара повысился на 0,34% до 93,47 рубля, курс китайского юаня вырос на 0,08% до 12,85 рубля. В то же время курс евро снизился на 0,09% до 99,30 рубля. Тем временем, Европейский союз приступил к разработке 14-го пакета санкций против России. Новые ограничительные меры планируется принять до конца весны, при этом рассматривается возможность включения в них запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ. Кроме того, из-за длинных майских праздников апрельские налоговые платежи для российских компаний были перенесены с 28 апреля на 2 мая. На нефтяном рынке в ожидании новостей с Ближнего Востока цены существенно не меняются. По итогам понедельника нефть марки Brent подешевела на 0,2% до $87,13 за баррель. Во вторник на азиатских торгах баррель Brent стоит $87,39. Ожидается боковое движение в диапазоне $85,85-$89,15 за баррель. Рост нефтяных котировок будет оказывать поддержку рублю. Давление на нефтяные цены оказывает рост запасов сырой нефти в США в последние недели, превысивший прогнозы, а также жесткая денежно-кредитная политики ФРС, которое привело к укреплению доллара США, сделав нефть более дорогой для держателей других валют. Вместе с тем, снижение напряженности между Израилем и Ираном после заявления Тегерана о нежелании предпринимать ответные меры на недавний удар Израиля ограничивает быстрое восстановление нефтяных цен. Размах израильского удара оказался меньше, чем опасались. Дополнительную поддержку рынку нефти может оказать восстановление спроса в Китае - крупнейшего импортера сырья. Правительство КНР стремится стимулировать экономику фискальными и монетарными мерами. Экономисты прогнозируют рост китайской экономики на 4,9% в 2024 году. На Московской бирже торги по доллару открылись небольшим снижением. Курс пары доллар/рубль к настоящему моменту составляет 93,36 руб. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - 92,95-94,00 руб. Рубль частично нивелировал медвежьи настроения, однако факторов для ослабления сейчас больше, чем для укрепления. Уровень 94 рубля за доллар является сопротивлением, его пробитие может усилить давление на российскую валюту. Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3479,17 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1174,17 п. Индекс обновил максимум на 3480,21 п. Бычий тренд остается в силе. Покупатели пока не собираются фиксировать прибыль и верят в продолжение восходящего тренда. Промежуточная цель 3491 п.
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В понедельник, 22 апреля, российский рубль показал разнонаправленную динамику на валютном рынке. После пятничного укрепления рубль взял паузу. Инвесторы сосредоточены на анализе новостей о потенциальных новых антироссийских санкциях, готовятся к предстоящим налоговым платежам, а также ожидают решения Центробанка РФ по ключевой ставке, которое будет объявлено 26 апреля.
К завершению торгов курс доллара повысился на 0,34% до 93,47 рубля, курс китайского юаня вырос на 0,08% до 12,85 рубля. В то же время курс евро снизился на 0,09% до 99,30 рубля.
Тем временем, Европейский союз приступил к разработке 14-го пакета санкций против России. Новые ограничительные меры планируется принять до конца весны, при этом рассматривается возможность включения в них запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ. Кроме того, из-за длинных майских праздников апрельские налоговые платежи для российских компаний были перенесены с 28 апреля на 2 мая.
На нефтяном рынке в ожидании новостей с Ближнего Востока цены существенно не меняются. По итогам понедельника нефть марки Brent подешевела на 0,2% до $87,13 за баррель. Во вторник на азиатских торгах баррель Brent стоит $87,39. Ожидается боковое движение в диапазоне $85,85-$89,15 за баррель. Рост нефтяных котировок будет оказывать поддержку рублю.
Давление на нефтяные цены оказывает рост запасов сырой нефти в США в последние недели, превысивший прогнозы, а также жесткая денежно-кредитная политики ФРС, которое привело к укреплению доллара США, сделав нефть более дорогой для держателей других валют.
Вместе с тем, снижение напряженности между Израилем и Ираном после заявления Тегерана о нежелании предпринимать ответные меры на недавний удар Израиля ограничивает быстрое восстановление нефтяных цен. Размах израильского удара оказался меньше, чем опасались.
Дополнительную поддержку рынку нефти может оказать восстановление спроса в Китае - крупнейшего импортера сырья. Правительство КНР стремится стимулировать экономику фискальными и монетарными мерами. Экономисты прогнозируют рост китайской экономики на 4,9% в 2024 году.
На Московской бирже торги по доллару открылись небольшим снижением. Курс пары доллар/рубль к настоящему моменту составляет 93,36 руб. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - 92,95-94,00 руб. Рубль частично нивелировал медвежьи настроения, однако факторов для ослабления сейчас больше, чем для укрепления. Уровень 94 рубля за доллар является сопротивлением, его пробитие может усилить давление на российскую валюту.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3479,17 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1174,17 п. Индекс обновил максимум на 3480,21 п. Бычий тренд остается в силе. Покупатели пока не собираются фиксировать прибыль и верят в продолжение восходящего тренда. Промежуточная цель 3491 п.
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