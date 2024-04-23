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Китайские автомобили стали самыми "аварийными" на российских дорогах - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Китайские автомобили стали самыми "аварийными" на российских дорогах
Китайские автомобили стали самыми "аварийными" на российских дорогах - 23.04.2024, ПРАЙМ
Китайские автомобили стали самыми "аварийными" на российских дорогах
Страховщики перечислили самые "аварийные" автомобили. Чаще всего в ДТП в 2023 году попадали китайские машины, выяснили в компании "Согласие". Это объясняется... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:45+0300
2024-04-23T14:45+0300
авто
спрос на легковые авто
импорт автомобилей
москвич 3е
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Страховщики перечислили самые "аварийные" автомобили. Чаще всего в ДТП в 2023 году попадали китайские машины, выяснили в компании "Согласие". Это объясняется бурным ростом продаж новых машин из КНР, многие из которых страхуют по КАСКО, сообщает издание Motor.На китайские автомобили пришлось более 10 процентов всех ДТП в прошло году. Наиболее "рискованными" моделями оказались Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K. Причина растущей "аварийности" не только в росте продаж, но и в особенностях страхового рынка. Многие из таких машин покупают новыми и в кредит. Большинство страхуют по КАСКО – отсюда и статистика.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПоказатели машин из других стран ниже. Например, на корейские авто приходится семь процентов ДТП, а самыми "аварийными" среди них являются Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato.Третье место заняли японские машины, среди которых чаще всего в аварии попадали Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9. За ними идут европейские марки с BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, а российские оказались в самом конце антирейтинг с "Москвичом 3", Lada Vesta и снятой с производства Lada Xray.В 2023 году Китай увеличил экспорт пассажирских автомобилей в Россию более чем в семь раз, до 11,5 миллиарда долларов. Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщала, что экспорт автомобилей из Поднебесной в 2023 году увеличился на 58 процентов, до 4,91 миллиона экземпляров. Крупнейшим направлением сбыта стала Россия, которая получила 841 тысячу транспортных средств за 11 месяцев 2023 года, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.Российский авторынок по итогам 2023 года вырос на 69 процентов, за этот период было реализовано более миллиона новых легковых автомобилей. Почти треть рынка контролирует российская Lada. Самой популярной иномаркой стал китайских бренд Chery — объем реализации автомобилей этой марки достиг почти 120 тысяч единиц.
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авто, спрос на легковые авто, импорт автомобилей, москвич 3е
Авто, спрос на легковые авто, импорт автомобилей, Москвич 3е
14:45 23.04.2024
 
Китайские автомобили стали самыми "аварийными" на российских дорогах

Motor.ru: страховщики перечислили самые "аварийные" автомобили в 2023 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина пытается починить машину на дороге
Мужчина пытается починить машину на дороге - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Страховщики перечислили самые "аварийные" автомобили. Чаще всего в ДТП в 2023 году попадали китайские машины, выяснили в компании "Согласие". Это объясняется бурным ростом продаж новых машин из КНР, многие из которых страхуют по КАСКО, сообщает издание Motor.
На китайские автомобили пришлось более 10 процентов всех ДТП в прошло году. Наиболее "рискованными" моделями оказались Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K. Причина растущей "аварийности" не только в росте продаж, но и в особенностях страхового рынка. Многие из таких машин покупают новыми и в кредит. Большинство страхуют по КАСКО – отсюда и статистика.
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Показатели машин из других стран ниже. Например, на корейские авто приходится семь процентов ДТП, а самыми "аварийными" среди них являются Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato.
Третье место заняли японские машины, среди которых чаще всего в аварии попадали Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9. За ними идут европейские марки с BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, а российские оказались в самом конце антирейтинг с "Москвичом 3", Lada Vesta и снятой с производства Lada Xray.
В 2023 году Китай увеличил экспорт пассажирских автомобилей в Россию более чем в семь раз, до 11,5 миллиарда долларов. Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщала, что экспорт автомобилей из Поднебесной в 2023 году увеличился на 58 процентов, до 4,91 миллиона экземпляров. Крупнейшим направлением сбыта стала Россия, которая получила 841 тысячу транспортных средств за 11 месяцев 2023 года, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.
Российский авторынок по итогам 2023 года вырос на 69 процентов, за этот период было реализовано более миллиона новых легковых автомобилей. Почти треть рынка контролирует российская Lada. Самой популярной иномаркой стал китайских бренд Chery — объем реализации автомобилей этой марки достиг почти 120 тысяч единиц.
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