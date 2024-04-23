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Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС

Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС - 23.04.2024, ПРАЙМ

Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС

Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:29+0300

2024-04-23T14:29+0300

2024-04-23T14:29+0300

экономика

ильхам алиев

азербайджан

еаэс

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БАКУ, 23 апр - ПРАЙМ. Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев."У Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС… Мы были приглашены на некоторые мероприятия (данной организации) на уровне президента и премьер-министра", - сказал он.ЕАЭС создан для экономической интеграции и свободного товарооборота между странами-участницами. Сейчас в союз входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Его бюджет формируется в российских рублях за счет долевых взносов Армении (1,2%), Белоруссии (4,9%), Казахстана (6,9%), Киргизии (1,9%). Но больше всех вкладывает Россия — 85%. В ЕАЭС применяется единый таможенный тариф, поэтому товары перемещаются свободно без декларирования и государственного контроля. А также единые санитарные, ветеринарные и карантинные меры. До 1 января 2025 года планируется сформировать общий энергетический рынок. Ранее Таиланд подтвердил свое намерение начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

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ильхам алиев, азербайджан, еаэс