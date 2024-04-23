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Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС
Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС - 23.04.2024, ПРАЙМ
Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС
Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:29+0300
2024-04-23T14:29+0300
2024-04-23T14:29+0300
экономика
ильхам алиев
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БАКУ, 23 апр - ПРАЙМ. Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев."У Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС… Мы были приглашены на некоторые мероприятия (данной организации) на уровне президента и премьер-министра", - сказал он.ЕАЭС создан для экономической интеграции и свободного товарооборота между странами-участницами. Сейчас в союз входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Его бюджет формируется в российских рублях за счет долевых взносов Армении (1,2%), Белоруссии (4,9%), Казахстана (6,9%), Киргизии (1,9%). Но больше всех вкладывает Россия — 85%. В ЕАЭС применяется единый таможенный тариф, поэтому товары перемещаются свободно без декларирования и государственного контроля. А также единые санитарные, ветеринарные и карантинные меры. До 1 января 2025 года планируется сформировать общий энергетический рынок. Ранее Таиланд подтвердил свое намерение начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.
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ильхам алиев, азербайджан, еаэс
Экономика, Ильхам Алиев, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕАЭС
Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС
Президент Азербайджана Алиев заявил, что страна не планирует вступать в ЕАЭС
БАКУ, 23 апр - ПРАЙМ. Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев.
"У Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС… Мы были приглашены на некоторые мероприятия (данной организации) на уровне президента и премьер-министра", - сказал он.
ЕАЭС создан для экономической интеграции и свободного товарооборота между странами-участницами. Сейчас в союз входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Его бюджет формируется в российских рублях за счет долевых взносов Армении (1,2%), Белоруссии (4,9%), Казахстана (6,9%), Киргизии (1,9%). Но больше всех вкладывает Россия — 85%.
В ЕАЭС применяется единый таможенный тариф, поэтому товары перемещаются свободно без декларирования и государственного контроля. А также единые санитарные, ветеринарные и карантинные меры. До 1 января 2025 года планируется сформировать общий энергетический рынок.
Ранее Таиланд подтвердил свое намерение начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.
В ЕАБР ждут удвоения выпуска полимерной продукции в ЕАЭС