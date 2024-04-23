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Байден все перепутал: хотел ослабить Россию, но сделал подкоп под НАТО - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Байден все перепутал: хотел ослабить Россию, но сделал подкоп под НАТО
Байден все перепутал: хотел ослабить Россию, но сделал подкоп под НАТО - 23.04.2024, ПРАЙМ
Байден все перепутал: хотел ослабить Россию, но сделал подкоп под НАТО
Стратегия США, направленная на ослабление России, обернулась поражением НАТО. Москва остается сильной, а вот репутация Вашингтона подорвана. При этом президент... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:51+0300
2024-04-23T15:51+0300
политика
сша
помощь украине
джо байден
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Стратегия США, направленная на ослабление России, обернулась поражением НАТО. Москва остается сильной, а вот репутация Вашингтона подорвана. При этом президент Байден наглядно продемонстрировал всему миру, что ресурсы США небезграничны, пишет полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.Он напомнил, что изначально Москва добивалась нейтралитета Украины, чтобы решить проблему враждебного Киева и прекратить его сотрудничество с НАТО. Речь вовсе не шла о завоеваниях украинских территорий. В России небезосновательно считали, что необходима нейтральная Украина, которая станет своего рода санитарным кордоном между Россией и НАТО.Однако почти три года безграничной накачки Украины оружием и оборудованием для сбора сведений не оставляют сомнений – ведется опосредованная война, направленная на уничтожение России. Только признания канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения были лишь ширмой, чтобы дать Украине время перевооружиться, сводят на нет любые клятвы Запада о соблюдении украинского нейтралитета.В этой ситуации Россия по-прежнему готова вести переговоры, но уже на своих условиях и с учетом изменившихся реалий. Речь идет о том, что контроль над Днепром чрезвычайно важен для национальной безопасности России, и она наверняка потребует создания демилитаризованной зоны от этой реки до восточной границы альянса, пишет Макгрегор.И для этого есть все основания. Тактика НАТО, направленная на нанесение России урона, была заведомо нереализуемой и с треском провалилась. Теперь фатально ослаблена НАТО, а не Россия, а репутация непобедимой мощи Вашингтона оказалась подорвана. Как и военный гений: накачивая Украину оружием, никто не верил, что она может проиграть.Уже очевидно – проблемы XXI века невозможно решить с помощью планов и приемов века ХХ. Ресурсы Америки оказались небезграничны, а ее имиджу в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке нанесен урон. Очевидно, что американцы должны потребовать от своих лидеров трезво оценивать реальность и действовать сообразно изменившейся обстановке, делает вывод Макгрегор.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240418/bayden-847489058.html
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сша, помощь украине, джо байден
Политика, США, помощь Украине, Джо Байден
15:51 23.04.2024
 
Байден все перепутал: хотел ослабить Россию, но сделал подкоп под НАТО

TAC: американская стратегия в отношении России фатально ослабила НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Стратегия США, направленная на ослабление России, обернулась поражением НАТО. Москва остается сильной, а вот репутация Вашингтона подорвана. При этом президент Байден наглядно продемонстрировал всему миру, что ресурсы США небезграничны, пишет полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
Он напомнил, что изначально Москва добивалась нейтралитета Украины, чтобы решить проблему враждебного Киева и прекратить его сотрудничество с НАТО. Речь вовсе не шла о завоеваниях украинских территорий. В России небезосновательно считали, что необходима нейтральная Украина, которая станет своего рода санитарным кордоном между Россией и НАТО.
Однако почти три года безграничной накачки Украины оружием и оборудованием для сбора сведений не оставляют сомнений – ведется опосредованная война, направленная на уничтожение России. Только признания канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения были лишь ширмой, чтобы дать Украине время перевооружиться, сводят на нет любые клятвы Запада о соблюдении украинского нейтралитета.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
"Взяли в заложники". Байден перешел к угрозам ради помощи Украины
18 апреля, 11:16
В этой ситуации Россия по-прежнему готова вести переговоры, но уже на своих условиях и с учетом изменившихся реалий. Речь идет о том, что контроль над Днепром чрезвычайно важен для национальной безопасности России, и она наверняка потребует создания демилитаризованной зоны от этой реки до восточной границы альянса, пишет Макгрегор.
И для этого есть все основания. Тактика НАТО, направленная на нанесение России урона, была заведомо нереализуемой и с треском провалилась. Теперь фатально ослаблена НАТО, а не Россия, а репутация непобедимой мощи Вашингтона оказалась подорвана. Как и военный гений: накачивая Украину оружием, никто не верил, что она может проиграть.
Уже очевидно – проблемы XXI века невозможно решить с помощью планов и приемов века ХХ. Ресурсы Америки оказались небезграничны, а ее имиджу в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке нанесен урон. Очевидно, что американцы должны потребовать от своих лидеров трезво оценивать реальность и действовать сообразно изменившейся обстановке, делает вывод Макгрегор.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаСШАпомощь УкраинеДжо Байден
 
 
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