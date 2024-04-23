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Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети - 23.04.2024, ПРАЙМ
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Заявление президента США Джо Байдена о готовности быстро предоставить помощь Украине вызвало возмущение пользователей соцсети X. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:49+0300
2024-04-23T16:55+0300
политика
сша
украина
соцсеть x
джо байден
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о готовности быстро предоставить помощь Украине вызвало возмущение пользователей соцсети X."Байден готов обеспечить безопасность украинской границы, но не защищает границ США. Это все, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов."Американские граждане не желают, чтобы их налоги уходили в другую страну! Остановите это!", — возмутился другой."Сколько это будет продолжаться? Достаточно ли людей на Украине, чтобы одержать победу? Сколько еще долларов будет отправлено на финансирование чужой войны?", — выступил третий."Никаких больше денег Украине!", — подвели итог пользователи соцсети под постом президента.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.
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сша, украина, соцсеть x, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, соцсеть X, Джо Байден
16:49 23.04.2024 (обновлено: 16:55 23.04.2024)
 
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Джо Байдена об Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о готовности быстро предоставить помощь Украине вызвало возмущение пользователей соцсети X.
"Байден готов обеспечить безопасность украинской границы, но не защищает границ США. Это все, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов.
"Американские граждане не желают, чтобы их налоги уходили в другую страну! Остановите это!", — возмутился другой.
"Сколько это будет продолжаться? Достаточно ли людей на Украине, чтобы одержать победу? Сколько еще долларов будет отправлено на финансирование чужой войны?", — выступил третий.
"Никаких больше денег Украине!", — подвели итог пользователи соцсети под постом президента.
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"Ямы перелетает". Т-80 на голову превосходит западные танки на Украине
15:03
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАсоцсеть XДжо Байден
 
 
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