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Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети - 23.04.2024, ПРАЙМ
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Заявление президента США Джо Байдена о готовности быстро предоставить помощь Украине вызвало возмущение пользователей соцсети X. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:49+0300
2024-04-23T16:49+0300
2024-04-23T16:55+0300
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о готовности быстро предоставить помощь Украине вызвало возмущение пользователей соцсети X."Байден готов обеспечить безопасность украинской границы, но не защищает границ США. Это все, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов."Американские граждане не желают, чтобы их налоги уходили в другую страну! Остановите это!", — возмутился другой."Сколько это будет продолжаться? Достаточно ли людей на Украине, чтобы одержать победу? Сколько еще долларов будет отправлено на финансирование чужой войны?", — выступил третий."Никаких больше денег Украине!", — подвели итог пользователи соцсети под постом президента.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.
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сша, украина, соцсеть x, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, соцсеть X, Джо Байден
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Джо Байдена об Украине
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
Заявление президента США Джо Байдена о готовности быстро предоставить помощь Украине вызвало возмущение пользователей соцсети X
.
"Байден готов обеспечить безопасность украинской границы, но не защищает границ США. Это все, что вам нужно знать", — написал один из комментаторов.
"Американские граждане не желают, чтобы их налоги уходили в другую страну! Остановите это!", — возмутился другой.
"Сколько это будет продолжаться? Достаточно ли людей на Украине, чтобы одержать победу? Сколько еще долларов будет отправлено на финансирование чужой войны?", — выступил третий.
"Никаких больше денег Украине!", — подвели итог пользователи соцсети под постом президента.
"Ямы перелетает". Т-80 на голову превосходит западные танки на Украине
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.