https://1prime.ru/20240423/bezrabotitsa-847620037.html

Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах

Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:19+0300

2024-04-23T15:19+0300

2024-04-23T15:35+0300

безработица

экономика

россия

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства.Осенью 2023 года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,1% в 2024-2026 годах.По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до нового исторического минимума в 2,8%.

https://1prime.ru/20240403/bezrabotitsa-847055487.html

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безработица, россия, минэкономразвития рф