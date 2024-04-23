Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240423/bezrabotitsa-847620037.html
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:19+0300
2024-04-23T15:35+0300
безработица
экономика
россия
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_ba394884f4212b2a5ba1598eb1d45c56.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства.Осенью 2023 года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,1% в 2024-2026 годах.По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до нового исторического минимума в 2,8%.
https://1prime.ru/20240403/bezrabotitsa-847055487.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_328:0:2995:2000_1920x0_80_0_0_a48f915751ac43e57ab057f33bbeb6b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
безработица, россия, минэкономразвития рф
безработица, Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
15:19 23.04.2024 (обновлено: 15:35 23.04.2024)
 
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах

Минэкономразвития: безработица в России в 2024-2027 годах будет на уровне 3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства.
Осенью 2023 года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,1% в 2024-2026 годах.
По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до нового исторического минимума в 2,8%.
Бизнес
Безработица в России в феврале обновила рекорд
3 апреля, 19:03
 
ЭкономикабезработицаРОССИЯМинэкономразвития РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала