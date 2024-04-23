https://1prime.ru/20240423/bezrabotitsa-847620037.html
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:19+0300
2024-04-23T15:19+0300
2024-04-23T15:35+0300
безработица
экономика
россия
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства.Осенью 2023 года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,1% в 2024-2026 годах.По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до нового исторического минимума в 2,8%.
https://1prime.ru/20240403/bezrabotitsa-847055487.html
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безработица, россия, минэкономразвития рф
безработица, Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
Минэкономразвития назвало уровень безработицы в России в 2024-2027 годах
Минэкономразвития: безработица в России в 2024-2027 годах будет на уровне 3%
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2024-2027 годах на уровне 3%, сообщил журналистам представитель министерства.
Осенью 2023 года министерство ожидало, что показатель будет находиться на уровне 3,1% в 2024-2026 годах.
По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до нового исторического минимума в 2,8%.
Безработица в России в феврале обновила рекорд