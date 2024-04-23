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МЭР улучшило прогноз роста реальных доходов россиян в 2024 году
МЭР улучшило прогноз роста реальных доходов россиян в 2024 году - 23.04.2024, ПРАЙМ
МЭР улучшило прогноз роста реальных доходов россиян в 2024 году
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2024 году до 5,2% с 2,7%, реальных зарплат - до 6,5% с 2,5%, сообщил журналистам... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:18+0300
2024-04-23T15:18+0300
2024-04-23T15:49+0300
экономика
зарплата
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2024 году до 5,2% с 2,7%, реальных зарплат - до 6,5% с 2,5%, сообщил журналистам представитель ведомства.По оценке министерства, реальные располагаемые доходы вырастут по годам: в 2024 году на 5,2%, в 2025 - на 3,5%, в 2026 и 2027 годах - на 3% и 2,6% соответственно.Что касается реальных зарплат, они вырастут в текущем году на 6,5%, в последующие три года - на 3,6%, 2,8% и 2,5% соответственно.По данным Росстата, в 2023 году реальная зарплата в России выросла на 7,8%, реальные располагаемые доходы - на 5,4%.Осенью министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы вырастут на 2,7% в 2024 году, на 2,6% - в 2025-2026 годах. Рост реальных зарплат также ожидался скромнее: в текущем году на 2,5%, в 2025 и 2026 годах - на 2,6% и 2,3%.
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зарплата, россия, минэкономразвития рф
Экономика, зарплата, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
МЭР улучшило прогноз роста реальных доходов россиян в 2024 году
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения и реальных зарплат
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2024 году до 5,2% с 2,7%, реальных зарплат - до 6,5% с 2,5%, сообщил журналистам представитель ведомства.
По оценке министерства, реальные располагаемые доходы вырастут по годам: в 2024 году на 5,2%, в 2025 - на 3,5%, в 2026 и 2027 годах - на 3% и 2,6% соответственно.
Что касается реальных зарплат, они вырастут в текущем году на 6,5%, в последующие три года - на 3,6%, 2,8% и 2,5% соответственно.
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По данным Росстата, в 2023 году реальная зарплата в России выросла на 7,8%, реальные располагаемые доходы - на 5,4%.
Осенью министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы вырастут на 2,7% в 2024 году, на 2,6% - в 2025-2026 годах. Рост реальных зарплат также ожидался скромнее: в текущем году на 2,5%, в 2025 и 2026 годах - на 2,6% и 2,3%.