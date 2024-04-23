https://1prime.ru/20240423/evropa-847611295.html

В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине

В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ

В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине

Европа должна самостоятельно направить войска на Украину, чтобы "выгородить" НАТО, пишет издание Foreign Affairs. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:25+0300

2024-04-23T12:25+0300

2024-04-23T12:25+0300

спецоперация на украине

украина

ес

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Европа должна самостоятельно направить войска на Украину, чтобы "выгородить" НАТО, пишет издание Foreign Affairs."Европейские силы могли бы проводить как небоевые, так и боевые операции, чтобы ослабить нажим на Украину", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что европейские столицы готовы взять на себя небоевые задачи в Украине, такие как ремонт и обслуживание боевой техники. Это позволило бы освободить украинские силы для боевых задач. Военные советники из Франции, Польши и других европейских стран могут проводить обучение на территории Украины.Европейские силы также могут выполнять оборонительные задачи, например, усиление противовоздушной обороны и сбивание крылатых ракет и беспилотников. Они также могут помогать в разминировании и обезвреживании боеприпасов, чтобы защитить гражданское население и поддержать экономику страны. Риск эскалации конфликта будет минимальным, поскольку у европейских сил будет мало шансов противостоять российским военным летчикам, говорится в публикации."Москве придется столкнуться с перспективой, что европейская эскалация рискует сделать конфликт невыигрышным для России. Более того, ответные действия под руководством Европы опровергнут российскую пропаганду о том, что интервенция стран НАТО на Украину — сугубо американская уловка, направленная на подрыв России", - полагают авторы статьи.Таким образом, участие Европы в небоевой миссии в Украине поможет развеять обвинения в европейской агрессии и даст возможность помочь Украине в ее усилиях по защите и восстановлению, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847557761.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес, новости