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В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине
В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине
Европа должна самостоятельно направить войска на Украину, чтобы "выгородить" НАТО, пишет издание Foreign Affairs. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:25+0300
2024-04-23T12:25+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Европа должна самостоятельно направить войска на Украину, чтобы "выгородить" НАТО, пишет издание Foreign Affairs."Европейские силы могли бы проводить как небоевые, так и боевые операции, чтобы ослабить нажим на Украину", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что европейские столицы готовы взять на себя небоевые задачи в Украине, такие как ремонт и обслуживание боевой техники. Это позволило бы освободить украинские силы для боевых задач. Военные советники из Франции, Польши и других европейских стран могут проводить обучение на территории Украины.Европейские силы также могут выполнять оборонительные задачи, например, усиление противовоздушной обороны и сбивание крылатых ракет и беспилотников. Они также могут помогать в разминировании и обезвреживании боеприпасов, чтобы защитить гражданское население и поддержать экономику страны. Риск эскалации конфликта будет минимальным, поскольку у европейских сил будет мало шансов противостоять российским военным летчикам, говорится в публикации."Москве придется столкнуться с перспективой, что европейская эскалация рискует сделать конфликт невыигрышным для России. Более того, ответные действия под руководством Европы опровергнут российскую пропаганду о том, что интервенция стран НАТО на Украину — сугубо американская уловка, направленная на подрыв России", - полагают авторы статьи.Таким образом, участие Европы в небоевой миссии в Украине поможет развеять обвинения в европейской агрессии и даст возможность помочь Украине в ее усилиях по защите и восстановлению, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, ес, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, Новости
12:25 23.04.2024
 
В США предложили европейцам напрямую воевать против русских на Украине

FA: в США предложили ввести европейские войска на Украину для боевых операций

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Европа должна самостоятельно направить войска на Украину, чтобы "выгородить" НАТО, пишет издание Foreign Affairs.
"Европейские силы могли бы проводить как небоевые, так и боевые операции, чтобы ослабить нажим на Украину", - сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что европейские столицы готовы взять на себя небоевые задачи в Украине, такие как ремонт и обслуживание боевой техники. Это позволило бы освободить украинские силы для боевых задач. Военные советники из Франции, Польши и других европейских стран могут проводить обучение на территории Украины.
Европейские силы также могут выполнять оборонительные задачи, например, усиление противовоздушной обороны и сбивание крылатых ракет и беспилотников. Они также могут помогать в разминировании и обезвреживании боеприпасов, чтобы защитить гражданское население и поддержать экономику страны. Риск эскалации конфликта будет минимальным, поскольку у европейских сил будет мало шансов противостоять российским военным летчикам, говорится в публикации.
"Москве придется столкнуться с перспективой, что европейская эскалация рискует сделать конфликт невыигрышным для России. Более того, ответные действия под руководством Европы опровергнут российскую пропаганду о том, что интервенция стран НАТО на Украину — сугубо американская уловка, направленная на подрыв России", - полагают авторы статьи.
Таким образом, участие Европы в небоевой миссии в Украине поможет развеять обвинения в европейской агрессии и даст возможность помочь Украине в ее усилиях по защите и восстановлению, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
"Огромный ущерб". В США рассказали о потерях НАТО на Украине
21 апреля, 17:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕСНовости
 
 
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