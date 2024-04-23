https://1prime.ru/20240423/kurort-847622122.html

В МЭР назвали объем инвестиций в горные курорты России

В МЭР назвали объем инвестиций в горные курорты России - 23.04.2024, ПРАЙМ

В МЭР назвали объем инвестиций в горные курорты России

Более 31 миллиарда рублей составят инвестиции в инфраструктуру девяти горнолыжных курортов России, поддержанных в рамках льготного кредитования по нацпроекту... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T16:01+0300

2024-04-23T16:01+0300

2024-04-23T16:01+0300

россия

инвестиции

горные курорты

туризм

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/20/842392052_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_d7ef5ac8f6ddce4e9f97b82c2ef05c4a.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Более 31 миллиарда рублей составят инвестиции в инфраструктуру девяти горнолыжных курортов России, поддержанных в рамках льготного кредитования по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач. "Мы поддерживаем льготным кредитованием не только гостиницы, но и точки притяжения - горнолыжные комплексы, парки развлечений, аквапарки. Что касаемо горнолыжных комплексов, то было поддержано 9 проектов по созданию горнолыжной инфраструктуры. Общее количество посетителей этих комплексов ожидается около 4,7 миллиона человек. Суммарно инвестиций - более 31 миллиарда рублей", - сказал Трач на пресс-конференции. Как отметили в пресс-службе ведомства, среди поддержанных проектов – строительство горных курортов "Три вулкана" в Камчатском крае, "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе. С участием господдержки будет создана горнолыжная инфраструктура рядом с существующим гостиничным комплексом "Алтай Пэлас" в Алтайском крае. Также будут поддержаны проекты развития существующих горнолыжных курортов на Алтае, Урале и Северном Кавказе. Уточняется, что кроме инфраструктурных объектов на горных курортах по программе планируется строительство отелей. Например, в Шерегеше инвесторы получат льготные кредиты на реализацию четырех новых гостиниц. В рамках проекта "Три вулкана" будут построены отели категорий "три-пять звезд". На курорте "Рай-Из" планируется строительство отеля с номерным фондом 320 номеров. На курорте "Аджигардак" в Челябинской области появится многофункциональный курорт на 900 номеров, а на курорте "Губаха" в Пермском крае – на 120 номеров. В конце марта министр экономического развития Максим Решетников на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина сообщил, что, благодаря решению президента о расширении лимитов программы по номерному фонду с 48 до 59 тысяч номеров и посещаемости аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов с 10 до 23 миллионов человек, отбор по программе льготного кредитования также прошли 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена в 2021 году и первое время распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. В 2023 году правительство расширило программу льготного кредитования развития инфраструктуры для туризма, помимо отелей в нее вошли круглогодичные парки развлечений, аквапарки и инфраструктура горнолыжных курортов.

https://1prime.ru/20240419/bronirovanie-847517077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции, горные курорты, туризм, минэкономразвития рф