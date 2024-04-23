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Матвиенко высказалась по вопросу признания Украины страной-террористом

Матвиенко высказалась по вопросу признания Украины страной-террористом - 23.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко высказалась по вопросу признания Украины страной-террористом

Украину невозможно признать государством-террористом, при этом правящий ныне режим в Киеве, безусловно, является террористическим, заявила в интервью РИА... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:24+0300

2024-04-23T09:24+0300

2024-04-23T09:25+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украину невозможно признать государством-террористом, при этом правящий ныне режим в Киеве, безусловно, является террористическим, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", - пояснила спикер, отвечая на вопрос, следует ли признавать нынешнюю Украину государством террористов. Матвиенко при этом назвала террористическим сам киевский режим, ныне правящий на Украине. "А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть", = подчеркнула она.Матвиенко напомнила о терактах, которые в России осуществляются по заказу спецслужб киевского режима."Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок", - отметила председатель верхней палаты парламента.По словам Матвиенко, она выступает за то, чтобы признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической структурой. Она указала, что именно там действуют непосредственные разработчики, осуществляющие теракты. "И кого бы я тоже признала террористической структурой - это, конечно, СБУ. Непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты", - подчеркнула спикер."Они не могут, что называется, там в бою ничего сделать, так вот они обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину", - напомнила Матвиенко.По ее словам, рано или поздно состоится трибунал над киевским режимом."Вот хотелось бы, чтобы трибунал. Все-таки он состоится, рано или поздно он состоится. И чтобы вот всех этих преступников за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, в Украине инакомыслящих всех… Исчезают, убивают, терроризируют", - подчеркнула Матвиенко.Она отметила, что трибунал может показать миру все злодеяния киевского нацистского режима."Если говорить о трибунале, то это такая возможность показать всему миру все те злодеяния, которые натворил киевский нацистский бандеровский режим, и судить их по всем заслугам. Если они, конечно, доживут до трибунала", - сказала Матвиенко.Ранее МИД России заявлял, что Россия обратится в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Москва требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.В требованиях также фигурирует арест главы СБУ Василия Малюка, который признался в организации взрыва Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России.

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украина, валентина матвиенко, россия, совет федерации