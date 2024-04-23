https://1prime.ru/20240423/matvienko-847606503.html

Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко

Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ

Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко

Соединенные Штаты и ЕС должны понимать, что победить Россию оружием невозможно. Об этом в интервью с агентством РИА Новости сообщила спикер Совфеда Валентина... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:02+0300

2024-04-23T11:02+0300

2024-04-23T11:02+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ЕС должны понимать, что победить Россию оружием невозможно. Об этом в интервью с агентством РИА Новости сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно", - сказала сенатор.По словам Матвиенко, поставка Вашингтоном Киеву ракет ATACMS является показательным действием перед выборами. Тем не менее, российская армия продолжит их сбивать, поэтому их поставка Украине не повлияет на ход военных действий.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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россия, украина, валентина матвиенко, новости