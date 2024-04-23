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Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240423/matvienko-847606503.html
Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко
Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ
Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко
Соединенные Штаты и ЕС должны понимать, что победить Россию оружием невозможно. Об этом в интервью с агентством РИА Новости сообщила спикер Совфеда Валентина... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:02+0300
2024-04-23T11:02+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ЕС должны понимать, что победить Россию оружием невозможно. Об этом в интервью с агентством РИА Новости сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно", - сказала сенатор.По словам Матвиенко, поставка Вашингтоном Киеву ракет ATACMS является показательным действием перед выборами. Тем не менее, российская армия продолжит их сбивать, поэтому их поставка Украине не повлияет на ход военных действий.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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россия, украина, валентина матвиенко, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Валентина Матвиенко, Новости
11:02 23.04.2024
 
Россию невозможно победить оружием, заявила Матвиенко

Матвиенко: США и ЕС не могут не понимать, что Россию победить оружием невозможно

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ЕС должны понимать, что победить Россию оружием невозможно. Об этом в интервью с агентством РИА Новости сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно", - сказала сенатор.
По словам Матвиенко, поставка Вашингтоном Киеву ракет ATACMS является показательным действием перед выборами. Тем не менее, российская армия продолжит их сбивать, поэтому их поставка Украине не повлияет на ход военных действий.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Матвиенко высказалась по вопросу признания Украины страной-террористом
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВалентина МатвиенкоНовости
 
 
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