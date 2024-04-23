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США поставят Европу на колени, заявила Матвиенко
США поставят Европу на колени, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ
США поставят Европу на колени, заявила Матвиенко
США, выделив новый пакет помощи Украине, потребуют от Евросоюза также увеличить поддержку Киева. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:55+0300
2024-04-23T11:55+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. США, выделив новый пакет помощи Украине, потребуют от Евросоюза также увеличить поддержку Киева. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.17 апреля Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект Палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.По словам Матвиенко, принятие документа не стало неожиданностью."Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны", - добавила она и подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий.
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валентина матвиенко, сша, ес, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, Валентина Матвиенко, США, ЕС, УКРАИНА, помощь Украине
США поставят Европу на колени, заявила Матвиенко
Матвиенко: США будут требовать от Европы посылать как можно больше средств Киеву
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. США, выделив новый пакет помощи Украине, потребуют от Евросоюза также увеличить поддержку Киева. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству РИА Новости.
17 апреля Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Соответствующий законопроект Палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.
По словам Матвиенко, принятие документа не стало неожиданностью.
"Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны", - добавила она и подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий.
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