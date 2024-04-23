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"НАТО обессилена". Украина довела альянс до краха

"НАТО обессилена". Украина довела альянс до краха - 23.04.2024, ПРАЙМ

"НАТО обессилена". Украина довела альянс до краха

Украина не может победить в конфликте с Россией, и НАТО это поняла, только когда смертельно устала постоянно поддерживать Киев, говорится в публикации издания... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:21+0300

2024-04-23T14:21+0300

2024-04-23T14:21+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украина не может победить в конфликте с Россией, и НАТО это поняла, только когда смертельно устала постоянно поддерживать Киев, говорится в публикации издания Junge Welt.На первый взгляд, 61 миллиард долларов США - это большие деньги. Это в полтора раза больше, чем США потратили на военную поддержку Украины за последние два года: 44 миллиарда. В этой связи логично, что 23 миллиарда из 61 миллиарда должны пойти на рефинансирование уже оказанной оборонной помощи, а именно на пополнение собственных арсеналов США, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Не случайно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько дней назад призвал страны-члены альянса следить за тем, чтобы, поддерживая Украину, они не разграбили свои собственные арсеналы настолько, чтобы их запасы упали ниже уровня, который НАТО считает необходимым для своего собственного военного потенциала", - отмечается в статье.Говоря простым языком, это означает, что НАТО, которая официально не участвует в войне между Россией и Украиной, сейчас фактически работает на пустом месте, но это не должно афишироваться, полагает автор публикации.По его мнению, НАТО, в частности, живет под нимбом своей мнимой непобедимости. В видеоролике для газеты Daily Mail накануне голосования в Вашингтоне британский премьер-министр Борис Джонсон фактически умолял США поддержать Киев "больше и быстрее"; на кону стояло не больше и не меньше, чем "глобальная гегемония Запада", заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, россия, нато, новости