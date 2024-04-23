Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну - 23.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240423/neft-847616947.html
В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну
В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну
Поставки нефти из Азербайджана в 2023 году покрыли более 25% потребности Чехии в этом виде сырья, сообщается на сайте чешского МИД по итогам переговоров в Праге | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:28+0300
2024-04-23T14:28+0300
энергетика
чехия
азербайджан
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
ПРАГА, 23 апр – ПРАЙМ. Поставки нефти из Азербайджана в 2023 году покрыли более 25% потребности Чехии в этом виде сырья, сообщается на сайте чешского МИД по итогам переговоров в Праге между главами МИД Чехии Яном Липавским и Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Основное внимание на переговорах в Праге главы МИД Чехии и Азербайджана уделили развитию двустороннего сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере, в частности, в энергетике. В 2023 году азербайджанская нефть покрыла более четверти потребления Чехии в этом виде сырья", - сообщается на сайте МИД Чехии. Главы дипведомств согласились, что конфликт на Украине не должен отодвигать на второй план проблемы с безопасностью в других регионах, в частности, в регионе Южного Кавказа. "Мы рассмотрели политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа. Чешская республика очень заинтересована в том, чтобы этот регион был стабильным и процветающим. Мы всегда считали принципиальным взаимное признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении", - цитирует сайт слова Липавского. Глава чешской дипломатии выразил поддержку посредническим усилиям ЕС и прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном и высоко оценил их результаты. "Мы поддерживаем посреднические усилия ЕС и США, а также прямые контакты между представителями Армении и Азербайджана. В этом контексте я хотел бы высоко оценить недавнее знаковое соглашение о возвращении четырех сел Азербайджану", - сказал Липавский. МИД Армении 19 апреля сообщил, что комиссии двух Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
https://1prime.ru/20240419/neft-847526297.html
чехия
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, азербайджан, нефть
Энергетика, ЧЕХИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Нефть
14:28 23.04.2024
 
В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну

МИД Чехии: нефть из Азербайджана покрыла в 2023 г более 25% потребности страны

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 23 апр – ПРАЙМ. Поставки нефти из Азербайджана в 2023 году покрыли более 25% потребности Чехии в этом виде сырья, сообщается на сайте чешского МИД по итогам переговоров в Праге между главами МИД Чехии Яном Липавским и Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Основное внимание на переговорах в Праге главы МИД Чехии и Азербайджана уделили развитию двустороннего сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере, в частности, в энергетике. В 2023 году азербайджанская нефть покрыла более четверти потребления Чехии в этом виде сырья", - сообщается на сайте МИД Чехии.
Главы дипведомств согласились, что конфликт на Украине не должен отодвигать на второй план проблемы с безопасностью в других регионах, в частности, в регионе Южного Кавказа.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть
19 апреля, 14:25
"Мы рассмотрели политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа. Чешская республика очень заинтересована в том, чтобы этот регион был стабильным и процветающим. Мы всегда считали принципиальным взаимное признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении", - цитирует сайт слова Липавского.
Глава чешской дипломатии выразил поддержку посредническим усилиям ЕС и прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном и высоко оценил их результаты.
"Мы поддерживаем посреднические усилия ЕС и США, а также прямые контакты между представителями Армении и Азербайджана. В этом контексте я хотел бы высоко оценить недавнее знаковое соглашение о возвращении четырех сел Азербайджану", - сказал Липавский.
МИД Армении 19 апреля сообщил, что комиссии двух Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
 
ЭнергетикаЧЕХИЯАЗЕРБАЙДЖАННефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала