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В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну

В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Чехии оценили объем поставок нефти из Азербайджана в страну

Поставки нефти из Азербайджана в 2023 году покрыли более 25% потребности Чехии в этом виде сырья, сообщается на сайте чешского МИД по итогам переговоров в Праге | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:28+0300

2024-04-23T14:28+0300

2024-04-23T14:28+0300

энергетика

чехия

азербайджан

нефть

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ПРАГА, 23 апр – ПРАЙМ. Поставки нефти из Азербайджана в 2023 году покрыли более 25% потребности Чехии в этом виде сырья, сообщается на сайте чешского МИД по итогам переговоров в Праге между главами МИД Чехии Яном Липавским и Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Основное внимание на переговорах в Праге главы МИД Чехии и Азербайджана уделили развитию двустороннего сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере, в частности, в энергетике. В 2023 году азербайджанская нефть покрыла более четверти потребления Чехии в этом виде сырья", - сообщается на сайте МИД Чехии. Главы дипведомств согласились, что конфликт на Украине не должен отодвигать на второй план проблемы с безопасностью в других регионах, в частности, в регионе Южного Кавказа. "Мы рассмотрели политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа. Чешская республика очень заинтересована в том, чтобы этот регион был стабильным и процветающим. Мы всегда считали принципиальным взаимное признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении", - цитирует сайт слова Липавского. Глава чешской дипломатии выразил поддержку посредническим усилиям ЕС и прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном и высоко оценил их результаты. "Мы поддерживаем посреднические усилия ЕС и США, а также прямые контакты между представителями Армении и Азербайджана. В этом контексте я хотел бы высоко оценить недавнее знаковое соглашение о возвращении четырех сел Азербайджану", - сказал Липавский. МИД Армении 19 апреля сообщил, что комиссии двух Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".

https://1prime.ru/20240419/neft-847526297.html

чехия

азербайджан

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чехия, азербайджан, нефть