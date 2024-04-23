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МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах
МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ
МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах
Минэкономразвития прогнозирует экспортную цену российской нефти в 2024-2027 годах в среднем на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:18+0300
2024-04-23T15:29+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует экспортную цену российской нефти в 2024-2027 годах в среднем на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель ведомства."Мы несколько снизили экспортные цены на российскую нефть. Если в сентябре мы прогнозировали их на уровне около 70 долларов на прогнозном периоде, сейчас мы прогнозируем на уровне примерно 65 долларов за баррель", - сказал представитель министерства, говоря о прогнозе на перспективу до 2027 года.Осенью прошлого года министерство ожидало, что экспортная цена на российскую нефть по годам составит: в 2024 году - 71,3 доллара за баррель, в 2025 и 2026 годах - 70,1 и 70 доллара за баррель.
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мэр, нефть, новости
Экономика, МЭР, Нефть, Новости
15:18 23.04.2024 (обновлено: 15:29 23.04.2024)
 
МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах

МЭР прогнозирует экспортную цену нефти в 2024-2027 годах на уровне 65 долларов за абаррель

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует экспортную цену российской нефти в 2024-2027 годах в среднем на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель ведомства.
"Мы несколько снизили экспортные цены на российскую нефть. Если в сентябре мы прогнозировали их на уровне около 70 долларов на прогнозном периоде, сейчас мы прогнозируем на уровне примерно 65 долларов за баррель", - сказал представитель министерства, говоря о прогнозе на перспективу до 2027 года.
Осенью прошлого года министерство ожидало, что экспортная цена на российскую нефть по годам составит: в 2024 году - 71,3 доллара за баррель, в 2025 и 2026 годах - 70,1 и 70 доллара за баррель.
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