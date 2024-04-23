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МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах

МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах - 23.04.2024, ПРАЙМ

МЭР спрогнозировало экспортную цену нефти в 2024-2027 годах

Минэкономразвития прогнозирует экспортную цену российской нефти в 2024-2027 годах в среднем на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:18+0300

2024-04-23T15:18+0300

2024-04-23T15:29+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует экспортную цену российской нефти в 2024-2027 годах в среднем на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель ведомства."Мы несколько снизили экспортные цены на российскую нефть. Если в сентябре мы прогнозировали их на уровне около 70 долларов на прогнозном периоде, сейчас мы прогнозируем на уровне примерно 65 долларов за баррель", - сказал представитель министерства, говоря о прогнозе на перспективу до 2027 года.Осенью прошлого года министерство ожидало, что экспортная цена на российскую нефть по годам составит: в 2024 году - 71,3 доллара за баррель, в 2025 и 2026 годах - 70,1 и 70 доллара за баррель.

https://1prime.ru/20240423/neft-847607505.html

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