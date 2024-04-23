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"Пакет смерти". Названы последствия выделения Вашингтоном денег Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ
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"Пакет смерти". Названы последствия выделения Вашингтоном денег Киеву
"Пакет смерти". Названы последствия выделения Вашингтоном денег Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Пакет смерти". Названы последствия выделения Вашингтоном денег Киеву
Американский пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов не принесет Украине пользы, а только затянет разрушительный и смертоносный конфликт, пишет Эрхан... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:17+0300
2024-04-23T11:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Американский пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов не принесет Украине пользы, а только затянет разрушительный и смертоносный конфликт, пишет Эрхан Алтыпармак для турецкого издания dikGAZETE..Как подчеркивает автор, Россия в ходе этого противостояния выстояла перед экономическим давлением со стороны западных стран, отразив все атаки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время, как отмечается, киевский режим, поддерживаемый Западом, также совершал грязные атаки — теракты на Крымском мосту, АЭС и социальных объектах на границе с Россией. "Тем не менее российский народ никогда не терял морального духа", — подчеркивает Алтыпармак.Поддержка Запада не решает украинский кризис, так как Киев продолжает полагаться на исключительно на внешнюю подпитку, в конечном итоге ее израсходует, указывает он."Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — отмечает автор.Новые пакеты помощи могут вызвать новые кризисы и внутри Украины, ее народ продолжит нищать, а потери ВСУ – увеличиваться, пишет Алтыпармак."Глядя на все это, становится очевидно, что последний пакет помощи США открывает двери для новой проблемы. Это пакет смерти", — подчеркнул он.Ранее палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, приняла три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Киеву достанется 61 миллиард долларов.Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
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сша, украина, турция
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
11:17 23.04.2024 (обновлено: 11:33 23.04.2024)
 
"Пакет смерти". Названы последствия выделения Вашингтоном денег Киеву

dikGAZETE: американский пакет помощи принесет Украине не пользу, а смерть

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Американский пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов не принесет Украине пользы, а только затянет разрушительный и смертоносный конфликт, пишет Эрхан Алтыпармак для турецкого издания dikGAZETE..
Как подчеркивает автор, Россия в ходе этого противостояния выстояла перед экономическим давлением со стороны западных стран, отразив все атаки.
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В то же время, как отмечается, киевский режим, поддерживаемый Западом, также совершал грязные атаки — теракты на Крымском мосту, АЭС и социальных объектах на границе с Россией. "Тем не менее российский народ никогда не терял морального духа", — подчеркивает Алтыпармак.
Поддержка Запада не решает украинский кризис, так как Киев продолжает полагаться на исключительно на внешнюю подпитку, в конечном итоге ее израсходует, указывает он.
"Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — отмечает автор.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
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09:46
Новые пакеты помощи могут вызвать новые кризисы и внутри Украины, ее народ продолжит нищать, а потери ВСУ – увеличиваться, пишет Алтыпармак.
"Глядя на все это, становится очевидно, что последний пакет помощи США открывает двери для новой проблемы. Это пакет смерти", — подчеркнул он.
Ранее палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, приняла три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Киеву достанется 61 миллиард долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАТУРЦИЯ
 
 
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