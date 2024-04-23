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Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук - 23.04.2024, ПРАЙМ
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук
Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:39+0300
2024-04-23T09:39+0300
2024-04-23T09:39+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, жители регионов, которые недавно вошли в состав России, вспоминают свои русские корни и не хотят обратно на Украину. Западные страны этого боялись, отметил украинский политик, поэтому вкладывали огромные средства в антироссийскую пропаганду и возлагали надежды на конфликт на Донбассе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран", - напомнил Медведчук.Однако, добавил он, украинцы являются частью Русского мира, о чем никто не забывал.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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новые регионы рф, новые субъекты рф, виктор медведчук, россия, украина
Спецоперация на Украине, новые регионы РФ, новые субъекты РФ, Виктор Медведчук, РОССИЯ, УКРАИНА
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук
Медведчук: новые регионы РФ быстро вспоминают русские корни и обратно на Украину не хотят
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости
написал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, жители регионов, которые недавно вошли в состав России, вспоминают свои русские корни и не хотят обратно на Украину. Западные страны этого боялись, отметил украинский политик, поэтому вкладывали огромные средства в антироссийскую пропаганду и возлагали надежды на конфликт на Донбассе.
"Задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран", - напомнил Медведчук.
Однако, добавил он, украинцы являются частью Русского мира, о чем никто не забывал.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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