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Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук - 23.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240423/rossiya-847602824.html
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук - 23.04.2024, ПРАЙМ
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук
Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:39+0300
2024-04-23T09:39+0300
спецоперация на украине
новые регионы рф
новые субъекты рф
виктор медведчук
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украина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, жители регионов, которые недавно вошли в состав России, вспоминают свои русские корни и не хотят обратно на Украину. Западные страны этого боялись, отметил украинский политик, поэтому вкладывали огромные средства в антироссийскую пропаганду и возлагали надежды на конфликт на Донбассе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран", - напомнил Медведчук.Однако, добавил он, украинцы являются частью Русского мира, о чем никто не забывал.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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новые регионы рф, новые субъекты рф, виктор медведчук, россия, украина
Спецоперация на Украине, новые регионы РФ, новые субъекты РФ, Виктор Медведчук, РОССИЯ, УКРАИНА
09:39 23.04.2024
 
Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук

Медведчук: новые регионы РФ быстро вспоминают русские корни и обратно на Украину не хотят

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПатриотическая акция в ДНР "Мы возвращаемся домой"
Патриотическая акция в ДНР Мы возвращаемся домой - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, жители регионов, которые недавно вошли в состав России, вспоминают свои русские корни и не хотят обратно на Украину. Западные страны этого боялись, отметил украинский политик, поэтому вкладывали огромные средства в антироссийскую пропаганду и возлагали надежды на конфликт на Донбассе.
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"Задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран", - напомнил Медведчук.
Однако, добавил он, украинцы являются частью Русского мира, о чем никто не забывал.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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