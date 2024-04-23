https://1prime.ru/20240423/rossiya-847602824.html

Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук

Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук - 23.04.2024, ПРАЙМ

Жители новых регионов России не хотят обратно на Украину, заявил Медведчук

Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:39+0300

2024-04-23T09:39+0300

2024-04-23T09:39+0300

спецоперация на украине

новые регионы рф

новые субъекты рф

виктор медведчук

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/98/838319829_0:27:3075:1756_1920x0_80_0_0_9cb97c84d1ca987c02f57638b74fbdfd.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Жители новых российских регионов быстро вспомнили русские корни и не хотят обратно на Украину. Об этом в статье для РИА Новости написал лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, жители регионов, которые недавно вошли в состав России, вспоминают свои русские корни и не хотят обратно на Украину. Западные страны этого боялись, отметил украинский политик, поэтому вкладывали огромные средства в антироссийскую пропаганду и возлагали надежды на конфликт на Донбассе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран", - напомнил Медведчук.Однако, добавил он, украинцы являются частью Русского мира, о чем никто не забывал.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587120.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новые регионы рф, новые субъекты рф, виктор медведчук, россия, украина