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"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot - 23.04.2024, ПРАЙМ
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"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot
"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot
Германия начала давить на США из-за поставок Украине комплексов Patriot. Для канцлера ФРГ Олафа Шольца этот шаг новый, поскольку ранее он проявлял осторожность... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:19+0300
2024-04-23T17:19+0300
вооружения
олаф шольц
джо байден
украина
patriot
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Германия начала давить на США из-за поставок Украине комплексов Patriot. Для канцлера ФРГ Олафа Шольца этот шаг новый, поскольку ранее он проявлял осторожность в вопросе отправки Киеву вооружений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники.По словам собеседников издания, Берлин призывает Вашингтон поставить Украине Patriot на фоне отставания ВСУ в средствах противовоздушной обороны. При этом, кампания правительства Шольца - часть скоординированных действий, нацеленных на то, чтобы заставить НАТО и ЕС больше помогать Киеву.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эти настоятельные требования Германии — нечто новое для Шольца, правительство которого после начала вооруженного конфликта часто критиковали и осуждали за медлительность в поставках вооружений", - пишет агентство.Однако Bloomberg подчеркивает, что сам Шольц не спешит отправлять Киеву ракеты Taurus, не желая подвергать германию риску стать участницей конфликта. При этом, канцлер Германии возглавил усилия по обеспечению Украины ЗРК Patriot, а также других систем противовоздушной обороны. так, Шольц ранее анонсировал поставки третьей батареи комплекса."В этом месяце Киев попросил у союзников как минимум семь систем Patriot, но пока получил только обещание от Германии. Если она сдержит слово, общее количество предоставленных Берлином ЗРК Patriot составит три единицы", - сообщает агентство.Полный текст читайте на ИноСМИ
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олаф шольц, джо байден, украина, patriot
Вооружения, Олаф Шольц, Джо Байден, УКРАИНА, Patriot
17:19 23.04.2024
 
"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot

Bloomberg: Германия давит на США в вопросе поставки Украине ЗРК Patriot

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Германия начала давить на США из-за поставок Украине комплексов Patriot. Для канцлера ФРГ Олафа Шольца этот шаг новый, поскольку ранее он проявлял осторожность в вопросе отправки Киеву вооружений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники.
По словам собеседников издания, Берлин призывает Вашингтон поставить Украине Patriot на фоне отставания ВСУ в средствах противовоздушной обороны. При этом, кампания правительства Шольца - часть скоординированных действий, нацеленных на то, чтобы заставить НАТО и ЕС больше помогать Киеву.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Эти настоятельные требования Германии — нечто новое для Шольца, правительство которого после начала вооруженного конфликта часто критиковали и осуждали за медлительность в поставках вооружений", - пишет агентство.
Однако Bloomberg подчеркивает, что сам Шольц не спешит отправлять Киеву ракеты Taurus, не желая подвергать германию риску стать участницей конфликта.
При этом, канцлер Германии возглавил усилия по обеспечению Украины ЗРК Patriot, а также других систем противовоздушной обороны. так, Шольц ранее анонсировал поставки третьей батареи комплекса.
"В этом месяце Киев попросил у союзников как минимум семь систем Patriot, но пока получил только обещание от Германии. Если она сдержит слово, общее количество предоставленных Берлином ЗРК Patriot составит три единицы", - сообщает агентство.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта
13:06
 
ВооруженияОлаф ШольцДжо БайденУКРАИНАPatriot
 
 
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