https://1prime.ru/20240423/spetsoperatsiya-847602194.html
На Украине гарантировали огромные потери Запада и победу России
На Украине гарантировали огромные потери Запада и победу России - 23.04.2024, ПРАЙМ
На Украине гарантировали огромные потери Запада и победу России
Россия всегда ставила перед собой цель достичь справедливости, поэтому одерживала победу, а Запад, чем больше втянется в конфликт, тем больше понесет потерь... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:24+0300
2024-04-23T09:24+0300
2024-04-23T09:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия всегда ставила перед собой цель достичь справедливости, поэтому одерживала победу, а Запад, чем больше втянется в конфликт, тем больше понесет потерь. Такое мнение выразил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Украинский политик написал статью для агентства РИА Новости. Он напомнил, что Россия побеждала, поскольку ее целью была справедливость, а не обогащение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет", - отметил он.Медведчук также подчеркнул, что для украинцев лучше перестать поддерживать конфликт. По его словам, те. кто поверил европейской пропаганде, понимают, что Россию не победить."Но если граждане Украины вспомнят не иллюзорную лживую историю, а реальную, то поймут, что россияне - это они, что они очень нужны для строительства новой и сильной России, которая желает строить справедливый мир для всех стран и народов", - добавил он.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При этом российский лидер в прошлом году напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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виктор медведчук, россия, запад, украина
Спецоперация на Украине, Виктор Медведчук, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
На Украине гарантировали огромные потери Запада и победу России
Медведчук: Россия всегда побеждала, чем больше Запад влезает в войну, тем больше потеряет
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия всегда ставила перед собой цель достичь справедливости, поэтому одерживала победу, а Запад, чем больше втянется в конфликт, тем больше понесет потерь. Такое мнение выразил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Украинский политик написал статью для агентства РИА Новости
. Он напомнил, что Россия побеждала, поскольку ее целью была справедливость, а не обогащение.
"Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет", - отметил он.
Медведчук также подчеркнул, что для украинцев лучше перестать поддерживать конфликт. По его словам, те. кто поверил европейской пропаганде, понимают, что Россию не победить.
"Но если граждане Украины вспомнят не иллюзорную лживую историю, а реальную, то поймут, что россияне - это они, что они очень нужны для строительства новой и сильной России, которая желает строить справедливый мир для всех стран и народов", - добавил он.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Трамп называл Украину "частью России", пишет СМИ
При этом российский лидер в прошлом году напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.