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Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за Часова Яра
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за Часова Яра - 23.04.2024, ПРАЙМ
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за Часова Яра
Украинская линия обороны в Донбассе рухнет при потере Часова Яра, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:31+0300
2024-04-23T16:31+0300
2024-04-23T16:31+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украинская линия обороны в Донбассе рухнет при потере Часова Яра, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс <…> для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России", - отметил он.По мнению Меркуриса, Вооруженные силы России, пробив оборону ВСУ, откроют себе путь на Днепр. При этом, подчеркнул эксперт, на фоне отсутствия новостей о Часовом Яре сложилось впечатление, что в этой точке идут интенсивные бои.17 апреля глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" указал, что час освобождения Часова Яра скоро наступит, так как российские войска уже рядом и ведут активные боевые действия.
https://1prime.ru/20240423/kolumbiya-847600287.html
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Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за Часова Яра
Меркурис: с потерей Часова Яра падет вся оборона ВСУ в Донбассе
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Украинская линия обороны в Донбассе рухнет при потере Часова Яра, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс <…> для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России", - отметил он.
По мнению Меркуриса, Вооруженные силы России, пробив оборону ВСУ, откроют себе путь на Днепр. При этом, подчеркнул эксперт, на фоне отсутствия новостей о Часовом Яре сложилось впечатление, что в этой точке идут интенсивные бои.
17 апреля глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" указал, что час освобождения Часова Яра скоро наступит, так как российские войска уже рядом и ведут активные боевые действия.
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