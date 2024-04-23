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Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами"
Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами" - 23.04.2024, ПРАЙМ
Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами"
Несмотря на экономический кризис, в США одобрили выделение Украине свыше 60 миллиардов долларов, заявил американский журналист Такер Карлсон. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T22:00+0300
2024-04-23T22:00+0300
2024-04-23T22:00+0300
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Несмотря на экономический кризис, в США одобрили выделение Украине свыше 60 миллиардов долларов, заявил американский журналист Такер Карлсон.Журналист рассказал, что 20 апреля палата представителей США, "законодательный орган, создающий законы для страны-банкрота", одобрила выделение пакетов помощи для стран-союзников, включая почти 61 миллиарда долларов для Украины.По данным журналиста, США уже направили почти 174 миллиарда долларов военной помощи Украине, а также свыше 60 миллиардов, одобренных палатой, общая сумма помощи составит 230 миллиардов долларов. Кроме того, палата также одобрила перевод замороженных российских активов в резервный фонд для возможности финансирования Украины."Это имущество на 8 миллиардов долларов, просто украденное американскими властями у российских граждан без суда. "Вы нам не нравитесь, мы это забираем!"", — сказал он.По его словам, американские законодатели четко обозначили приоритеты, размахивая в конгрессе сине-жёлтыми флагами. Однако им, очевидно, нет дела до простых украинцев, которые гибнут на фронте или подвергаются преследованиям со стороны режима Зеленского."Когда мы посылаем сотни миллиардов долларов Украине, мы финансируем свободу и демократию. И снова возникает вопрос: если на Украине мы защищаем демократию, является ли Украина демократией?", — заключил журналист.
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украина, сша, помощь украине, такер карлсон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь Украине, Такер Карлсон
Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами"
Такер Карлсон: США — страна-банкрот, которая сорит миллиардами
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
Несмотря на экономический кризис, в США одобрили выделение Украине свыше 60 миллиардов долларов, заявил
американский журналист Такер Карлсон.
Журналист рассказал, что 20 апреля палата представителей США, "законодательный орган, создающий законы для страны-банкрота", одобрила выделение пакетов помощи для стран-союзников, включая почти 61 миллиарда долларов для Украины.
По данным журналиста, США уже направили почти 174 миллиарда долларов военной помощи Украине, а также свыше 60 миллиардов, одобренных палатой, общая сумма помощи составит 230 миллиардов долларов.
Кроме того, палата также одобрила перевод замороженных российских активов в резервный фонд для возможности финансирования Украины.
"Это имущество на 8 миллиардов долларов, просто украденное американскими властями у российских граждан без суда. "Вы нам не нравитесь, мы это забираем!"", — сказал он.
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По его словам, американские законодатели четко обозначили приоритеты, размахивая в конгрессе сине-жёлтыми флагами. Однако им, очевидно, нет дела до простых украинцев, которые гибнут на фронте или подвергаются преследованиям со стороны режима Зеленского.
"Когда мы посылаем сотни миллиардов долларов Украине, мы финансируем свободу и демократию. И снова возникает вопрос: если на Украине мы защищаем демократию, является ли Украина демократией?", — заключил журналист.