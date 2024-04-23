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Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами"

Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами" - 23.04.2024, ПРАЙМ

Журналист Карлсон назвал США "страной-банкротом, сорящей миллионами"

Несмотря на экономический кризис, в США одобрили выделение Украине свыше 60 миллиардов долларов, заявил американский журналист Такер Карлсон. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T22:00+0300

2024-04-23T22:00+0300

2024-04-23T22:00+0300

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Несмотря на экономический кризис, в США одобрили выделение Украине свыше 60 миллиардов долларов, заявил американский журналист Такер Карлсон.Журналист рассказал, что 20 апреля палата представителей США, "законодательный орган, создающий законы для страны-банкрота", одобрила выделение пакетов помощи для стран-союзников, включая почти 61 миллиарда долларов для Украины.По данным журналиста, США уже направили почти 174 миллиарда долларов военной помощи Украине, а также свыше 60 миллиардов, одобренных палатой, общая сумма помощи составит 230 миллиардов долларов. Кроме того, палата также одобрила перевод замороженных российских активов в резервный фонд для возможности финансирования Украины."Это имущество на 8 миллиардов долларов, просто украденное американскими властями у российских граждан без суда. "Вы нам не нравитесь, мы это забираем!"", — сказал он.По его словам, американские законодатели четко обозначили приоритеты, размахивая в конгрессе сине-жёлтыми флагами. Однако им, очевидно, нет дела до простых украинцев, которые гибнут на фронте или подвергаются преследованиям со стороны режима Зеленского."Когда мы посылаем сотни миллиардов долларов Украине, мы финансируем свободу и демократию. И снова возникает вопрос: если на Украине мы защищаем демократию, является ли Украина демократией?", — заключил журналист.

https://1prime.ru/20240423/ukraina-847630850.html

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