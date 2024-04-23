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Трамп называл Украину "частью России", пишет СМИ

Трамп называл Украину "частью России", пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Трамп называл Украину "частью России", пишет СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп, когда возглавлял Белый дом, оправдывал "претензии России" на части Украины и подвергал Киев критике за коррупцию, пишет издание | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:09+0300

2024-04-23T09:09+0300

2024-04-23T10:25+0300

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, когда возглавлял Белый дом, оправдывал "претензии России" на части Украины и подвергал Киев критике за коррупцию, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свидетельства действующих и бывших сотрудников администрации.Как отмечает газета, Трамп в ходе встреч в Белом доме и на переговорах с зарубежными лидерами не раз называл Украину "полностью коррумпированным" государством, "полной ужасных людей".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в ФРГ в 2017 году Трамп выражал недовольство поддержкой Украины со стороны США. Кроме того, в беседах с европейскими лидерами он употреблял такие выражения, как "ваша Украина" и "часть России".Ранее газета Politico писала, что Трамп "ненавидит Украину", поскольку винит ее в своих политических неудачах. Журналисты напомнили, что причиной импичмента Трампа стал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Бывшего президента США обвинили в стремлении повлиять на выборы 2020 года, склонив Зеленского к расследованию в отношении нынешнего президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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дональд трамп, сша, украина, россия