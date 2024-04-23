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СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240423/ukraina-847601443.html
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине
Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, превышающий предыдущий пакет в размере 300 миллионов долларов, передает газета Politico. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:11+0300
2024-04-23T10:26+0300
спецоперация на украине
сша
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, превышающий предыдущий пакет в размере 300 миллионов долларов, передает газета Politico.Согласно изданию, новый пакет военной помощи для Украины будет включать в себя бронемашины, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые машины HMWWV, бронетранспортеры M113, артиллерийские и зенитные снаряды, а также различные боеприпасы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам американских чиновников, он поможет покрыть потребности Украины на поле боя. Также отмечается, что пакет будет отправлен Киеву после того, как американский президент Джо Байден подпишет закон о предоставлении помощи, которая составит 60,84 миллиарда долларов.Помимо денег, на территорию Украину планируется направить до 60 военных советников, которые будут способствовать передаче вооружения, говорится в публикации.Высшие должностные лица США недавно предупредили, что Россия набирает обороты по мере того, как у украинских солдат заканчиваются боеприпасы на линии фронта. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил на прошлой неделе законодателям, что без нового американского оружия Украина может проиграть к концу года, заключили в издании.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847594737.html
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сша, украина, новости, помощь
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости, помощь
09:11 23.04.2024 (обновлено: 10:26 23.04.2024)
 
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине

Politico: в новый пакет помощи Украине войдут бронетехника, Bradley и снаряды

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, превышающий предыдущий пакет в размере 300 миллионов долларов, передает газета Politico.
Согласно изданию, новый пакет военной помощи для Украины будет включать в себя бронемашины, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые машины HMWWV, бронетранспортеры M113, артиллерийские и зенитные снаряды, а также различные боеприпасы.
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По словам американских чиновников, он поможет покрыть потребности Украины на поле боя. Также отмечается, что пакет будет отправлен Киеву после того, как американский президент Джо Байден подпишет закон о предоставлении помощи, которая составит 60,84 миллиарда долларов.
Помимо денег, на территорию Украину планируется направить до 60 военных советников, которые будут способствовать передаче вооружения, говорится в публикации.
Высшие должностные лица США недавно предупредили, что Россия набирает обороты по мере того, как у украинских солдат заканчиваются боеприпасы на линии фронта. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил на прошлой неделе законодателям, что без нового американского оружия Украина может проиграть к концу года, заключили в издании.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times
Вчера, 19:38
 
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