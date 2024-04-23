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СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине
Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, превышающий предыдущий пакет в размере 300 миллионов долларов, передает газета Politico. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:11+0300
2024-04-23T09:11+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, превышающий предыдущий пакет в размере 300 миллионов долларов, передает газета Politico.Согласно изданию, новый пакет военной помощи для Украины будет включать в себя бронемашины, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые машины HMWWV, бронетранспортеры M113, артиллерийские и зенитные снаряды, а также различные боеприпасы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам американских чиновников, он поможет покрыть потребности Украины на поле боя. Также отмечается, что пакет будет отправлен Киеву после того, как американский президент Джо Байден подпишет закон о предоставлении помощи, которая составит 60,84 миллиарда долларов.Помимо денег, на территорию Украину планируется направить до 60 военных советников, которые будут способствовать передаче вооружения, говорится в публикации.Высшие должностные лица США недавно предупредили, что Россия набирает обороты по мере того, как у украинских солдат заканчиваются боеприпасы на линии фронта. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил на прошлой неделе законодателям, что без нового американского оружия Украина может проиграть к концу года, заключили в издании.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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сша, украина, новости, помощь
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости, помощь
СМИ узнали содержание большого пакета военной помощи США Украине
Politico: в новый пакет помощи Украине войдут бронетехника, Bradley и снаряды
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, превышающий предыдущий пакет в размере 300 миллионов долларов, передает
газета Politico.
Согласно изданию, новый пакет военной помощи для Украины будет включать в себя бронемашины, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые машины HMWWV, бронетранспортеры M113, артиллерийские и зенитные снаряды, а также различные боеприпасы.
По словам американских чиновников, он поможет покрыть потребности Украины на поле боя. Также отмечается, что пакет будет отправлен Киеву после того, как американский президент Джо Байден подпишет закон о предоставлении помощи, которая составит 60,84 миллиарда долларов.
Помимо денег, на территорию Украину планируется направить до 60 военных советников, которые будут способствовать передаче вооружения, говорится в публикации.
Высшие должностные лица США недавно предупредили, что Россия набирает обороты по мере того, как у украинских солдат заканчиваются боеприпасы на линии фронта. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил на прошлой неделе законодателям, что без нового американского оружия Украина может проиграть к концу года, заключили в издании.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times