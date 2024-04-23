https://1prime.ru/20240423/ukraina-847603015.html

"Мертвому припарка". Украинцы раскритиковали помощь США

"Мертвому припарка". Украинцы раскритиковали помощь США - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Мертвому припарка". Украинцы раскритиковали помощь США

Украинцы считают помощь США, отправку которой на днях одобрила палата представителей конгресса, несущественной и запоздалой, особенно если сравнивать ее с... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:46+0300

2024-04-23T09:46+0300

2024-04-23T10:02+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украинцы считают помощь США, отправку которой на днях одобрила палата представителей конгресса, несущественной и запоздалой, особенно если сравнивать ее с поддержкой Израиля, пишет британское издание The Spectator.Ранее нижняя палата конгресса одобрила пакет военной помощи Украине на сумму более 61 миллиарда долларов. Это произошло после нескольких месяцев задержек из-за позиции значительной части республиканцев. В итоге за поддержку Киева выступили 210 демократов и 101 республиканец, а большинство республиканцев — 112 членов конгресса — проголосовали против. Отдельный законопроект, утверждающий финансирование Израиля, конгресс принял соотношением голосов 365 "за" и только 57 — "против".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание приводит мнение киевского инженера-программиста Михаила Спивака занимающегося разработкой дронов для поддержки наземных операций. Он считает, что украинцы менее ценны для Вашингтона, нежели израильтяне."Пока американцы спорили, наша молодежь умирала. Конечно, хорошо, что появится больше оружия. Но теперь мы знаем свое место, мы поняли ценность жизней украинцев. И она куда ниже ценности жизней израильтян", — отметил он.Как указывается в статье, в условиях нехватки систем ПВО Украина претерпевает разрушение электроэнергетической инфраструктуры, особенно сильно в последние недели пострадал Харьков.На этом фоне Владимир Зеленский выразил отчаяние из-за задержки американской помощи и заявил о риске поражения, если она вовремя не поступит."Если обещанная помощь США дойдет до Украины вовремя, будет реально предотвратить крупный прорыв России и крах украинской армии. Но кровавая и унизительная задержка транша научит украинцев тому, что их безопасность зависит от политических прихотей союзников и может снова испариться", — делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, конгресс сша