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Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине

Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ

Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине

Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, палата представителей США одобрила выделение нового пакета помощи слишком поздно. Такое мнение выразили... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:57+0300

2024-04-23T09:57+0300

2024-04-23T09:58+0300

спецоперация на украине

украина

запад

помощь украине

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, палата представителей США одобрила выделение нового пакета помощи слишком поздно. Такое мнение выразили опрошенные агентством Reuters эксперты. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект, согласно которому Вашингтон направит Украине помощь в размере более 60 миллиардов долларов. Сенат принял соответствующий документ еще в феврале, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект."Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России," - отмечает издание.По мнению экспертов, гарантий на дальнейшее оказание Киеву помощи нет. Украину, как указывают собеседники Reuters, ждет неопределенность на фоне, в том числе, возможности переизбрания Дональда Трапа в ноябре этого года.

https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html

украина

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