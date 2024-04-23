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Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине
Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине
Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, палата представителей США одобрила выделение нового пакета помощи слишком поздно. Такое мнение выразили... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:57+0300
2024-04-23T09:57+0300
2024-04-23T09:58+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, палата представителей США одобрила выделение нового пакета помощи слишком поздно. Такое мнение выразили опрошенные агентством Reuters эксперты. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект, согласно которому Вашингтон направит Украине помощь в размере более 60 миллиардов долларов. Сенат принял соответствующий документ еще в феврале, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект."Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России," - отмечает издание.По мнению экспертов, гарантий на дальнейшее оказание Киеву помощи нет. Украину, как указывают собеседники Reuters, ждет неопределенность на фоне, в том числе, возможности переизбрания Дональда Трапа в ноябре этого года.
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украина, запад, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, помощь Украине
Слишком поздно: Запад отбросил иллюзии после произошедшего на Украине
Reuters: в конгрессе США слишком поздно одобрили выделение помощи Украине
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, палата представителей США одобрила выделение нового пакета помощи слишком поздно. Такое мнение выразили опрошенные агентством Reuters
эксперты.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект, согласно которому Вашингтон направит Украине помощь в размере более 60 миллиардов долларов. Сенат принял соответствующий документ еще в феврале, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
"Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России," - отмечает издание.
По мнению экспертов, гарантий на дальнейшее оказание Киеву помощи нет. Украину, как указывают собеседники Reuters, ждет неопределенность на фоне, в том числе, возможности переизбрания Дональда Трапа в ноябре этого года.
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией