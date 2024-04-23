https://1prime.ru/20240423/ukraina-847611172.html

СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины

СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины - 23.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины

Некоторые составляющие америкнского пакета помощи поступит на Украину быстрее, так как они находятся в Германии и Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:21+0300

2024-04-23T12:21+0300

2024-04-23T12:21+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Некоторые составляющие америкнского пакета помощи поступит на Украину быстрее, так как они находятся в Германии и Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в США.20 апреля палата представителей США приняла законопроект о новом пакете помощи Киеву на сумму более 60 миллиардов долларов."Пока американские официальные лица не говорят этого открыто... большая часть ее (помощи Украине от США - ред.) уже заранее размещена на складах в Германии и Польше", - передает CNN.Как рассказал источник, США в первую очередь направят Украине снаряды, но ВСУ все равно не смогут преодолеть преимущество России в огневой мощи. По мнению телеканала, Киев продолжит испытывать трудности с боеприпасами.

https://1prime.ru/20240423/matvienko-847610033.html

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украина, сша, европа, помощь украине