https://1prime.ru/20240423/ukraina-847611172.html
СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины
СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины - 23.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины
Некоторые составляющие америкнского пакета помощи поступит на Украину быстрее, так как они находятся в Германии и Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:21+0300
2024-04-23T12:21+0300
2024-04-23T12:21+0300
спецоперация на украине
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помощь украине
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Некоторые составляющие америкнского пакета помощи поступит на Украину быстрее, так как они находятся в Германии и Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в США.20 апреля палата представителей США приняла законопроект о новом пакете помощи Киеву на сумму более 60 миллиардов долларов."Пока американские официальные лица не говорят этого открыто... большая часть ее (помощи Украине от США - ред.) уже заранее размещена на складах в Германии и Польше", - передает CNN.Как рассказал источник, США в первую очередь направят Украине снаряды, но ВСУ все равно не смогут преодолеть преимущество России в огневой мощи. По мнению телеканала, Киев продолжит испытывать трудности с боеприпасами.
https://1prime.ru/20240423/matvienko-847610033.html
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украина, сша, европа, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, помощь Украине
СМИ раскрыли местонахождение части помощи США для Украины
CNN: часть помощи Украине из нового пакета США уже находится в Германии и Польше
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Некоторые составляющие америкнского пакета помощи поступит на Украину быстрее, так как они находятся в Германии и Польше. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в США.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о новом пакете помощи Киеву на сумму более 60 миллиардов долларов.
"Пока американские официальные лица не говорят этого открыто... большая часть ее (помощи Украине от США - ред.) уже заранее размещена на складах в Германии и Польше", - передает CNN.
Как рассказал источник, США в первую очередь направят Украине снаряды, но ВСУ все равно не смогут преодолеть преимущество России в огневой мощи. По мнению телеканала, Киев продолжит испытывать трудности с боеприпасами.
США поставят Европу на колени, заявила Матвиенко