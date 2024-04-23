https://1prime.ru/20240423/ukraina-847613163.html

Польский генерал: через месяц на Украине начнется ад

Польский генерал: через месяц на Украине начнется ад - 23.04.2024, ПРАЙМ

Польский генерал: через месяц на Украине начнется ад

У Украины, которая держится из последних сил, есть максимум месяц, чтобы подготовиться к российскому наступлению. Таким мнением с изданием Onet поделился... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:07+0300

2024-04-23T13:07+0300

2024-04-23T13:07+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. У Украины, которая держится из последних сил, есть максимум месяц, чтобы подготовиться к российскому наступлению. Таким мнением с изданием Onet поделился польский генерал Богуслав Пацек."Эти 14 миллиардов долларов можно сравнить с различными предыдущими пакетами, которых уже было много. Я думаю, что этого нового пакета должно хватить на несколько месяцев. Он позволит Украине выжить. Я также надеюсь, что он значительно укрепит Украину, придав ей силы для обороны, но сам по себе судьбу этого конфликта он не изменит", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБывший ректор Национальной академии обороны отмечает, что Украина должна использовать новый закон о мобилизации и сформировать новые батальоны для борьбы с ожидаемым российским наступлением к концу мая. Это требует мобилизации около 300 тысяч военнослужащих. Он также отмечает, что последнее заседание Совета Украина-НАТО принесло ощутимые результаты, и все государства объявили о помощи Украине в области противовоздушной обороны.Европейские страны и члены НАТО оказывают помощь Украине финансово, а также передают системы ПВО. Европа также ежемесячно предоставляет Украине 1,5 миллиарда евро для поддержки функционирования страны.Генерал заключил, что США также имеют военные и производственные резервы, которые могут быть использованы для поддержки Украины, так как для нее настало "тяжелое время".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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