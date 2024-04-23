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Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева
Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева - 23.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева
Большая часть выделенного Киеву финансирования от Вашинтона уйдет на финансирование американского ВПК. Такое мнение выразил глава Минобороны России Сергей... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:22+0300
2024-04-23T13:22+0300
2024-04-23T13:22+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большая часть выделенного Киеву финансирования от Вашинтона уйдет на финансирование американского ВПК. Такое мнение выразил глава Минобороны России Сергей Шойгу.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе."Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - заявил министр.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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сша, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости
Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева
Шойгу: большая часть нового американского пакета помощи Украине уйдет на ВПК США
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большая часть выделенного Киеву финансирования от Вашинтона уйдет на финансирование американского ВПК. Такое мнение выразил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - заявил министр.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
"Оплачивается кровью украинцев". Матвиенко раскритиковала кредит США Киеву