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Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева

Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева - 23.04.2024, ПРАЙМ

Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева

Большая часть выделенного Киеву финансирования от Вашинтона уйдет на финансирование американского ВПК. Такое мнение выразил глава Минобороны России Сергей... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:22+0300

2024-04-23T13:22+0300

2024-04-23T13:22+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большая часть выделенного Киеву финансирования от Вашинтона уйдет на финансирование американского ВПК. Такое мнение выразил глава Минобороны России Сергей Шойгу.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе."Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - заявил министр.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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