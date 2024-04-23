https://1prime.ru/20240423/ukraina-847620310.html

"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам

"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам

Соединенные Штаты уверяют Киев в постоянной поддержке, однако они могут покинуть ее так же быстро, как когда-то покинули Афганистан. Об этом в социальной сети Х | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:22+0300

2024-04-23T15:22+0300

2024-04-23T15:22+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уверяют Киев в постоянной поддержке, однако они могут покинуть ее так же быстро, как когда-то покинули Афганистан. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."США снова говорят украинскому народу, что Америка "будет рядом с вами столько, сколько потребуется". В Афганистане потребовалось 20 лет, три триллиона долларов и более 70 тысяч погибших мирных жителей" — отметил он.По словам Боуза, ничто не помешало Вашингтону оставить Афганистан "всего за одну ночь".Владимир Зеленский отметил в интервью NBC, что благодаря помощи США Украина не станет вторым Афганистаном. В Палате представителей Конгресса США был принят законопроект, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов киевскому режиму и конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект был одобрен Палатой представителей 20 апреля, в субботу. Теперь документ должен рассмотреть сенат.

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