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"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам - 23.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240423/ukraina-847620310.html
"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам
"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам
Соединенные Штаты уверяют Киев в постоянной поддержке, однако они могут покинуть ее так же быстро, как когда-то покинули Афганистан. Об этом в социальной сети Х | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:22+0300
2024-04-23T15:22+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уверяют Киев в постоянной поддержке, однако они могут покинуть ее так же быстро, как когда-то покинули Афганистан. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."США снова говорят украинскому народу, что Америка "будет рядом с вами столько, сколько потребуется". В Афганистане потребовалось 20 лет, три триллиона долларов и более 70 тысяч погибших мирных жителей" — отметил он.По словам Боуза, ничто не помешало Вашингтону оставить Афганистан "всего за одну ночь".Владимир Зеленский отметил в интервью NBC, что благодаря помощи США Украина не станет вторым Афганистаном. В Палате представителей Конгресса США был принят законопроект, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов киевскому режиму и конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект был одобрен Палатой представителей 20 апреля, в субботу. Теперь документ должен рассмотреть сенат.
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сша, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости
15:22 23.04.2024
 
"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам

Журналист Боуз: США могут уйти с Украины за одну ночь, как из Афганистана

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уверяют Киев в постоянной поддержке, однако они могут покинуть ее так же быстро, как когда-то покинули Афганистан. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"США снова говорят украинскому народу, что Америка "будет рядом с вами столько, сколько потребуется". В Афганистане потребовалось 20 лет, три триллиона долларов и более 70 тысяч погибших мирных жителей" — отметил он.
По словам Боуза, ничто не помешало Вашингтону оставить Афганистан "всего за одну ночь".
Владимир Зеленский отметил в интервью NBC, что благодаря помощи США Украина не станет вторым Афганистаном. В Палате представителей Конгресса США был принят законопроект, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов киевскому режиму и конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Соответствующий законопроект был одобрен Палатой представителей 20 апреля, в субботу. Теперь документ должен рассмотреть сенат.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"
21 апреля, 16:36
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНовости
 
 
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