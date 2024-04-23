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Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ
Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ
Украина оказалась в опасной ситуации из-за острой нехватки людей, годных к мобилизации в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T18:20+0300
2024-04-23T18:20+0300
спецоперация на украине
украина
всу
мобилизация на украине
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украина оказалась в опасной ситуации из-за острой нехватки людей, годных к мобилизации в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."На Украине катастрофа. Вообще нельзя набрать призывников — вот, о чем речь. Мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: за кого и за что воевать?", — сказал он.Он напомнил о разнице потенциалов армий двух стран, ВВП России в десять раз превышает ВВП Украины, а по численности населения Россия превосходит Украину в пять раз.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20240423/nato-847616735.html
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украина, всу, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, мобилизация на Украине
18:20 23.04.2024
 
Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ

Соскин: на Украине произошла катастрофа из-за отсутствия пригодных к мобилизации

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украина оказалась в опасной ситуации из-за острой нехватки людей, годных к мобилизации в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"На Украине катастрофа. Вообще нельзя набрать призывников — вот, о чем речь. Мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: за кого и за что воевать?", — сказал он.
Он напомнил о разнице потенциалов армий двух стран, ВВП России в десять раз превышает ВВП Украины, а по численности населения Россия превосходит Украину в пять раз.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
"НАТО обессилена". Украина довела альянс до краха
14:21
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУмобилизация на Украине
 
 
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