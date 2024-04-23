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Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ

Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ

Украина оказалась в опасной ситуации из-за острой нехватки людей, годных к мобилизации в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T18:20+0300

2024-04-23T18:20+0300

2024-04-23T18:20+0300

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украина

всу

мобилизация на украине

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украина оказалась в опасной ситуации из-за острой нехватки людей, годных к мобилизации в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."На Украине катастрофа. Вообще нельзя набрать призывников — вот, о чем речь. Мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: за кого и за что воевать?", — сказал он.Он напомнил о разнице потенциалов армий двух стран, ВВП России в десять раз превышает ВВП Украины, а по численности населения Россия превосходит Украину в пять раз.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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украина, всу, мобилизация на украине