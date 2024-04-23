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Представитель ГИБДД рассказал о штрафе за неправильное использование окон
Представитель ГИБДД рассказал о штрафе за неправильное использование окон - 23.04.2024, ПРАЙМ
Представитель ГИБДД рассказал о штрафе за неправильное использование окон
Пассажирам автомобиля не следует забывать, что высовывать руки или голову во время движения в открытый люк или окно опасно. Представитель ГИБДД рассказал... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:03+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Пассажирам автомобиля не следует забывать, что высовывать руки или голову во время движения в открытый люк или окно опасно. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ruо штрафе за подобное поведение.Пункт 22.8 Правил Дорожного Движения прямо запрещает перевозку людей вне кабины автомобиля. В случае неправильной транспортировки пассажиров в машине нарушителю грозит значительный штраф в размере 1000 рублей, согласно статье 12.23.2 КоАП. Если высунувшийся в окно человек ещё и не был пристегнут, то штраф в 500 рублей будет грозить пассажиру.При этом в соответствии с правилами определенные жесты рукой, высунутой из открытого окна авто, могут быть указанием поворота, и не считаются нарушением.Ранее в столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, фиксируют все больше правонарушений в сфере правил дорожного движения. Одной из таких новинок в Москве стала фото-видеофиксация нарушения пунктов 12.4, 12.5 ПДД в части запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей.С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД ведет к большей безопасности на дороге, но с другой стороны, остановкой и стоянкой обозначено “именно преднамеренное прекращение движения транспортного средства”. А ведь бывает и вынужденная остановка. Причиной может стать поломка машины, плохое самочувствие водителя или невозможность объехать препятствие
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авто, штрафы гибдд, дорожные штрафы, гибдд
Авто, штрафы ГИБДД, дорожные штрафы, ГИБДД
Представитель ГИБДД рассказал о штрафе за неправильное использование окон
njcar.ru: за неправильное использование окон в авто могут оштрафовать
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Пассажирам автомобиля не следует забывать, что высовывать руки или голову во время движения в открытый люк или окно опасно. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru
о штрафе за подобное поведение.
Пункт 22.8 Правил Дорожного Движения прямо запрещает перевозку людей вне кабины автомобиля. В случае неправильной транспортировки пассажиров в машине нарушителю грозит значительный штраф в размере 1000 рублей, согласно статье 12.23.2 КоАП. Если высунувшийся в окно человек ещё и не был пристегнут, то штраф в 500 рублей будет грозить пассажиру.
При этом в соответствии с правилами определенные жесты рукой, высунутой из открытого окна авто, могут быть указанием поворота, и не считаются нарушением.
Ранее в столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, фиксируют все больше правонарушений в сфере правил дорожного движения. Одной из таких новинок в Москве стала фото-видеофиксация нарушения пунктов 12.4, 12.5 ПДД в части запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.
Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей.
С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД ведет к большей безопасности на дороге, но с другой стороны, остановкой и стоянкой обозначено “именно преднамеренное прекращение движения транспортного средства”. А ведь бывает и вынужденная остановка. Причиной может стать поломка машины, плохое самочувствие водителя или невозможность объехать препятствие
В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы