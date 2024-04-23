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Задержан гражданин Украины, готовивший покушение на экс-подполковника СБУ

Задержан гражданин Украины, готовивший покушение на экс-подполковника СБУ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Задержан гражданин Украины, готовивший покушение на экс-подполковника СБУ

В Луганске задержали украинского гражданина, который участвовал в подготовке покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова,... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:57+0300

2024-04-23T09:57+0300

2024-04-23T09:57+0300

спецоперация на украине

украина

фсб

сбу

терроризм

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Луганске задержали украинского гражданина, который участвовал в подготовке покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения участвовал в подготовке подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ 12 апреля в Москве. Уточняется, что преступление было совершено по указанию главы СБУ Василия Малюка.Следствие установило, что подозреваемый в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, работавшей на СБУ. Женщина после начала спецоперации уехала жить в Варшаву. Чтобы выяснить место парковки объекта покушения, задержанный вел видеонаблюдение за местом его проживания в июне 2023 года. Позже, в апреле этого года, он перечислил курьеру 10 тысяч рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, использованных при подрыве. Взрывные устройства были закамуфлированы в косметические средства.Как сообщает ведомство, фигурант сознался в содеянном и в настоящее время сотрудничает со следствием. В его отношении "принимается процессуальное решение".16 апреля ФСБ сообщила о задержании непосредственного исполнителя преступления - агента СБУ Владимира Головченко. По заданию куратора в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко задержан и арестован до 12 июня.

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украина, фсб, сбу, терроризм