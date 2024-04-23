https://1prime.ru/20240423/zapad-847600694.html
Медведчук раскрыл план Запада в отношении России
Медведчук раскрыл план Запада в отношении России - 23.04.2024, ПРАЙМ
Медведчук раскрыл план Запада в отношении России
План западных стран заключается в устранении своего опасного конкурента в лице России, экономику которой они хотят разрушить, поделился своим мнением с РИА... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T08:38+0300
2024-04-23T08:38+0300
2024-04-23T08:38+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. План западных стран заключается в устранении своего опасного конкурента в лице России, экономику которой они хотят разрушить, поделился своим мнением с РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру", - сообщается в материале политика, написанном для агентства.Кроме того, как добавил Медведчук, Запад стремится представить подобные заявления, как оправдание некой "захватнической политики" России. По его словам, западная элита трактует подобные слова в русле того, что Россия якобы не может существовать без захвата своих соседей, и в этой связи государство должно было уничтожено и вытеснено из "цивилизации".Политик резюмировал, что Россия уже неоднократно была объявлена "варварской страной" для того, чтобы организовать очередной крестовый поход на нее. Эти крестовые походы, по словам Медведчука, якобы несут культуру и свободу, а на деле направлены на уничтожение государства.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847598102.html
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россия, запад
Медведчук раскрыл план Запада в отношении России
Медведчук: план Запада заключается в уничтожении русской цивилизации
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. План западных стран заключается в устранении своего опасного конкурента в лице России, экономику которой они хотят разрушить, поделился своим мнением с РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру", - сообщается в материале политика, написанном для агентства.
Кроме того, как добавил Медведчук, Запад стремится представить подобные заявления, как оправдание некой "захватнической политики" России. По его словам, западная элита трактует подобные слова в русле того, что Россия якобы не может существовать без захвата своих соседей, и в этой связи государство должно было уничтожено и вытеснено из "цивилизации".
Политик резюмировал, что Россия уже неоднократно была объявлена "варварской страной" для того, чтобы организовать очередной крестовый поход на нее. Эти крестовые походы, по словам Медведчука, якобы несут культуру и свободу, а на деле направлены на уничтожение государства.
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