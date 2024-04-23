https://1prime.ru/20240423/zapad-847600694.html

Медведчук раскрыл план Запада в отношении России

Медведчук раскрыл план Запада в отношении России - 23.04.2024, ПРАЙМ

Медведчук раскрыл план Запада в отношении России

План западных стран заключается в устранении своего опасного конкурента в лице России, экономику которой они хотят разрушить, поделился своим мнением с РИА... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T08:38+0300

2024-04-23T08:38+0300

2024-04-23T08:38+0300

россия

запад

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. План западных стран заключается в устранении своего опасного конкурента в лице России, экономику которой они хотят разрушить, поделился своим мнением с РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру", - сообщается в материале политика, написанном для агентства.Кроме того, как добавил Медведчук, Запад стремится представить подобные заявления, как оправдание некой "захватнической политики" России. По его словам, западная элита трактует подобные слова в русле того, что Россия якобы не может существовать без захвата своих соседей, и в этой связи государство должно было уничтожено и вытеснено из "цивилизации".Политик резюмировал, что Россия уже неоднократно была объявлена "варварской страной" для того, чтобы организовать очередной крестовый поход на нее. Эти крестовые походы, по словам Медведчука, якобы несут культуру и свободу, а на деле направлены на уничтожение государства.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847598102.html

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россия, запад