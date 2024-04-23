https://1prime.ru/20240423/zelenskiy-847605184.html

Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев

Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев - 23.04.2024, ПРАЙМ

Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:36+0300

2024-04-23T10:36+0300

2024-04-23T10:56+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

новости

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7aedd9c12e65c3ff65474b9f319d8318.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала дипломат.По мнению Захаровой, Зеленский и его команда являются "исполнителями западной элиты" и врагами Украины. Кроме того, на Украине правительство и правящие круги не представлены украинцами, но контролируются иностранной элитой.Ранее МИД Украины приостановил консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста за рубежом. Украинский лидер также ранее подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847568309.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, новости, мария захарова