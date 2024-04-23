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Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев
Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев - 23.04.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:36+0300
2024-04-23T10:56+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала дипломат.По мнению Захаровой, Зеленский и его команда являются "исполнителями западной элиты" и врагами Украины. Кроме того, на Украине правительство и правящие круги не представлены украинцами, но контролируются иностранной элитой.Ранее МИД Украины приостановил консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста за рубежом. Украинский лидер также ранее подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847568309.html
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украина, владимир зеленский, новости, мария захарова
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости, Мария Захарова
10:36 23.04.2024 (обновлено: 10:56 23.04.2024)
 
Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев

Захарова: Зеленский на деньги США выманивает украинцев, чтобы их добить

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала дипломат.
По мнению Захаровой, Зеленский и его команда являются "исполнителями западной элиты" и врагами Украины. Кроме того, на Украине правительство и правящие круги не представлены украинцами, но контролируются иностранной элитой.
Ранее МИД Украины приостановил консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста за рубежом.
Украинский лидер также ранее подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийНовостиМария Захарова
 
 
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