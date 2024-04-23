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"Прекрати сейчас же". Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети - 23.04.2024, ПРАЙМ
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"Прекрати сейчас же". Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети
"Прекрати сейчас же". Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Прекрати сейчас же". Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев совмество с США работает над наращиванием своего оборонно-наступательного потенциала, вызвали... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:20+0300
2024-04-23T14:46+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
военная помощь украине
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев совмество с США работает над наращиванием своего оборонно-наступательного потенциала, вызвали острую критику со стороны пользователей социальной сети Х.Так, один из комментаторов призвал президента немедленно прекратить украинский конфликт. Другой читатель заявил, что никто не будет помогать Украине и Зеленскому, ведь "это грабеж"."Никто не хочет тебе помогать, это грабеж", — упрекнул еще один участник дискуссии."Когда ты вновь начнешь клянчить деньги в конгрессе? Через три месяца?" — задал вопрос еще один читатель.Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.
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украина, сво, всу, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, военная помощь Украине
14:20 23.04.2024 (обновлено: 14:46 23.04.2024)
 
"Прекрати сейчас же". Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети

Пользователи соцсети Х раскритиковали воинственное заявление Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев совмество с США работает над наращиванием своего оборонно-наступательного потенциала, вызвали острую критику со стороны пользователей социальной сети Х.
Так, один из комментаторов призвал президента немедленно прекратить украинский конфликт. Другой читатель заявил, что никто не будет помогать Украине и Зеленскому, ведь "это грабеж".
"Никто не хочет тебе помогать, это грабеж", — упрекнул еще один участник дискуссии.
"Когда ты вновь начнешь клянчить деньги в конгрессе? Через три месяца?" — задал вопрос еще один читатель.
Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУвоенная помощь Украине
 
 
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