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Все оказалось просто: выручка для рубля найдется

Все оказалось просто: выручка для рубля найдется - 24.04.2024, ПРАЙМ

Все оказалось просто: выручка для рубля найдется

На российском валютном рынке во вторник 23 апреля наблюдалась разнонаправленная динамика на фоне действия различных факторов. Курс доллара снизился на 0,37% до... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:02+0300

2024-04-24T09:02+0300

2024-04-24T09:02+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. На российском валютном рынке во вторник 23 апреля наблюдалась разнонаправленная динамика на фоне действия различных факторов. Курс доллара снизился на 0,37% до 93,12 рубля, юаня - на 0,35% до 12,80 рубля, в то время как евро подорожал на 0,29% до 99,59 рубля. Рынок готовится к периоду пиковых налоговых выплат 2 мая, а также к заседанию Банка России 26 апреля, на котором регулятор рассмотрит вопрос об изменении ключевой процентной ставки. В центре внимания находилось решение властей России продлить до конца 2024 года требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. Это решение поддержали вице-премьер Андрей Белоусов и Министерство финансов, считая данную меру эффективным инструментом стабилизации внутреннего валютного рынка и сдерживания роста курса доллара. Однако Центробанк выступил против продления требований, ссылаясь на их незначительное влияние по сравнению с ростом стоимости экспорта и денежно-кредитной политикой регулятора. Окончательное решение пока не принято. Кроме того, экспортеры сталкиваются с серьезными трудностями в расчетах, используя схемы взаимозачетов с импортерами, что может снизить эффективность требований по продаже валюты и ограничить поддержку рубля. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2024 год с 4,5% до 5,1%, ожидая пик годовой инфляции в апреле-мае. Среднегодовой курс рубля к доллару прогнозируется на уровне 94,7 против предыдущей оценки в 90,1. Министерство считает, что пик укрепления рубля пройден в конце 2023 года. По итогам дня стоимость барреля Brent увеличилась на 1,45% до $88,39. Динамика нефтяных котировок в течение дня была неоднородной. В первой половине дня цены снижались до $86 за баррель, но во второй половине восстановились до $88,46. На нефтяном рынке цены эталонных сортов Brent и WTI перешли к росту на фоне неожиданно слабых данных по деловой активности в США, вызвавших новые ожидания снижения процентных ставок ФРС. Рынки расценили замедление экономики США как позитивный сигнал, что привело к росту спроса на рисковые активы, включая нефть. Тем не менее, сохраняются риски падения мирового спроса на нефть в условиях ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после заявления Ирана о нежелании предпринимать ответные меры против Израиля. Это сбило опасения масштабного конфликта и перебоев поставок нефти, ограничив дальнейший рост цен на "черное золото". По данным Американского института нефти (API), недельные запасы сырой нефти в США сократились на 3,23 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение на 1,8 млн баррелей. В среду 24 апреля на торгах в Азии баррель Brent стоил $88,44, цена остается в диапазоне $85,85-90,80. В дальнейшем динамику нефтяных котировок будут определять макроэкономические данные из США, особенно показатели ВВП за 1 квартал в четверг и инфляции по индексу PCE в пятницу. Инвесторы ожидают замедления роста американской экономики, что может вынудить ФРС ускорить снижение процентных ставок. Если на торгах в Европе продолжится ослабление доллара и рост цен на нефть, это благоприятно скажется на курсе рубля. При таком развитии событий нижняя граница диапазона по доллару может расшириться до 92,50 рубля. Закрытие ниже этого уровня откроет дорогу к 91,50 рубля за доллар. При этом пробой вниз 92,50 руб.полностью нивелирует сценарий дальнейшего ослабления рубля в ближайшие недели.Индекс Мосбиржи снизился на 1,14%, до 3439,42 п., индекс РТС - на 0,91%, до 1163,50 п. После четырех недель роста на рынке началась коррекция. Неудачная попытка закрепиться выше 3480 п. привела к фиксации прибыли по многим акциям. Если сегодня покупатели не смогут восстановить потери от вчерашнего дня, нисходящая коррекция усилится до 3400 п. Она давно назревала. Инвесторы, видимо, ждали когда Сбербанк анонсирует дивиденды за 2023. Наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 750 млрд руб., или 50% от чистой прибыли банка. Выплаты на акцию составят 33,3 руб.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть, ставка банка россии