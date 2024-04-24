Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240424/ator-847663278.html
Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику
Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику - 24.04.2024, ПРАЙМ
Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику
Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:22+0300
2024-04-24T17:22+0300
атор
turkish airlines
россия
мексика
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/26/841422621_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_06ac5367f74de1676b5a3830092d8ae1.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается изменение маршрута, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Авиакомпания Turkish Airlines сообщила агентам, что делать с билетами, которые приобретены на рейсы авиакомпании из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун... Речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится", - сообщили в АТОР."Для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля 2024 года (включительно), на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года (включительно), доступны следующие условия: первое - изменение маршрута и дат перелета. Второе - оформление возврата. Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)", - процитировали в АТОР сообщение авиакомпании.Ранее в среду в ассоциации сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России.Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.
https://1prime.ru/20240422/turizm-847580525.html
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/26/841422621_123:0:2260:1603_1920x0_80_0_0_409a78a562337167d47556a9301c26ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атор, turkish airlines, россия, мексика, самолет
АТОР, Turkish Airlines, РОССИЯ, МЕКСИКА, самолет
17:22 24.04.2024
 
Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику

АТОР: Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику

© Unsplash/Nils Nedel Самолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Nils Nedel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается изменение маршрута, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Авиакомпания Turkish Airlines сообщила агентам, что делать с билетами, которые приобретены на рейсы авиакомпании из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун... Речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится", - сообщили в АТОР.
"Для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля 2024 года (включительно), на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года (включительно), доступны следующие условия: первое - изменение маршрута и дат перелета. Второе - оформление возврата. Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)", - процитировали в АТОР сообщение авиакомпании.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
В АТОР рассказали о спасении застрявших в ОАЭ туристов
22 апреля, 14:11
Ранее в среду в ассоциации сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России.
Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.
 
АТОРTurkish AirlinesРОССИЯМЕКСИКАсамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала