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Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику

Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику - 24.04.2024, ПРАЙМ

Turkish Airlines предложила аннуляцию билетов на рейсы из РФ в Мексику

Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:22+0300

2024-04-24T17:22+0300

2024-04-24T17:22+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается изменение маршрута, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Авиакомпания Turkish Airlines сообщила агентам, что делать с билетами, которые приобретены на рейсы авиакомпании из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун... Речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится", - сообщили в АТОР."Для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля 2024 года (включительно), на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года (включительно), доступны следующие условия: первое - изменение маршрута и дат перелета. Второе - оформление возврата. Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)", - процитировали в АТОР сообщение авиакомпании.Ранее в среду в ассоциации сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России.Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.

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