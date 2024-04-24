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Производство легковых машин в России в первом квартале увеличилось на 81% - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Производство легковых машин в России в первом квартале увеличилось на 81%
Производство легковых машин в России в первом квартале увеличилось на 81% - 24.04.2024, ПРАЙМ
Производство легковых машин в России в первом квартале увеличилось на 81%
Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 81,3% в годовом выражении - до 161 тысячи штук, следует из данных Росстата. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T19:16+0300
2024-04-24T19:16+0300
экономика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 81,3% в годовом выражении - до 161 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом в марте оно выросло на 86,7% по сравнению с мартом прошлого года, а к февралю текущего - на 9,4%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за первый квартал составило 43,4 тысячи штук, увеличившись на 29,5% к аналогичному периоду прошлого года. В марте их выпуск вырос на 0,8% в годовом выражении, а в месячном - сократился на 0,4%. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в первом квартале вырос на 19,3% - до 4,6 тысячи штук, массой более 5 тонн - на 35,1%, до 3,8 тысячи штук. Производство двигателей внутреннего сгорания за три месяца выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53 тысячи штук.
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авто
Экономика, Авто
19:16 24.04.2024
 
Производство легковых машин в России в первом квартале увеличилось на 81%

Росстат: производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 81%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 81,3% в годовом выражении - до 161 тысячи штук, следует из данных Росстата.
При этом в марте оно выросло на 86,7% по сравнению с мартом прошлого года, а к февралю текущего - на 9,4%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит.
Производство грузовиков за первый квартал составило 43,4 тысячи штук, увеличившись на 29,5% к аналогичному периоду прошлого года. В марте их выпуск вырос на 0,8% в годовом выражении, а в месячном - сократился на 0,4%.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн в первом квартале вырос на 19,3% - до 4,6 тысячи штук, массой более 5 тонн - на 35,1%, до 3,8 тысячи штук.
Производство двигателей внутреннего сгорания за три месяца выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53 тысячи штук.
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