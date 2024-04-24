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Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале

Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале - 24.04.2024, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале

После рекордных объемов выдачи автокредитов в первом квартале 2024 года этот сегмент, скорее всего, ждет обвал в апреле–мае. Такой прогноз публикует рейтинговое | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:46+0300

2024-04-24T11:46+0300

2024-04-24T11:46+0300

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. После рекордных объемов выдачи автокредитов в первом квартале 2024 года этот сегмент, скорее всего, ждет обвал в апреле–мае. Такой прогноз публикует рейтинговое агентство НКР, сообщает "Автоньюс".Однако уже летом, по мнению аналитиков, портфель сегмента может превысить два триллиона рублей, а по итогам 2024 года — еще больше.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом статистика по продажам автомобилей показывает серьезную восходящую динамику. По данным "Автостата", в марте в России было продано 146 тысяч новых легковых автомобилей, что более чем в два раза выше показателя за март 2023-го. В первом квартале продажи взлетели на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 331 тысячи машин.Несмотря на высокие процентные ставки, схожую динамику продемонстрировал и сегмент автокредитования. По мнению НКР, важной причиной стали ожидания повышения утильсбора. До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в странах ЕАЭС и в российских салонах, доходила до 30 процентов. Но теперь перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей.По мнению агентства, если макроэкономическая ситуация не ухудшится, во втором квартале можно ожидать торможения динамики автокредитования: по сравнению с предыдущим кварталом объем выдач, вероятно, сократится на 15-20 процентов.В марте на территории России было выдано 154,5 тысячи автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные трех тысяч кредиторов. Объем выдач по сравнению с февралем вырос на 38 процентов, а к марту 2023 года – на 124 процента. В денежном выражении выдачи составили 221,6 миллиарда рублей.Больше всего автокредитов в марте было выдано в Москве (9,33 тысячи), Московской области (8,67 тысячи), Татарстане (7,81 тысячи), Краснодарском крае (6,6 тысячи) и Санкт-Петербурге (6,48 тысячи). По сравнению с прошлым годом самый значительный рост среди 30 регионов-лидеров отмечен в Алтайском крае (+54%), Саратовской области (+51%), Чувашии (+50%), Удмуртии.

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авто, спрос на легковые авто