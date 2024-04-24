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Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале
Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале - 24.04.2024, ПРАЙМ
Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале
После рекордных объемов выдачи автокредитов в первом квартале 2024 года этот сегмент, скорее всего, ждет обвал в апреле–мае. Такой прогноз публикует рейтинговое | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:46+0300
2024-04-24T11:46+0300
2024-04-24T11:46+0300
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. После рекордных объемов выдачи автокредитов в первом квартале 2024 года этот сегмент, скорее всего, ждет обвал в апреле–мае. Такой прогноз публикует рейтинговое агентство НКР, сообщает "Автоньюс".Однако уже летом, по мнению аналитиков, портфель сегмента может превысить два триллиона рублей, а по итогам 2024 года — еще больше.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом статистика по продажам автомобилей показывает серьезную восходящую динамику. По данным "Автостата", в марте в России было продано 146 тысяч новых легковых автомобилей, что более чем в два раза выше показателя за март 2023-го. В первом квартале продажи взлетели на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 331 тысячи машин.Несмотря на высокие процентные ставки, схожую динамику продемонстрировал и сегмент автокредитования. По мнению НКР, важной причиной стали ожидания повышения утильсбора. До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в странах ЕАЭС и в российских салонах, доходила до 30 процентов. Но теперь перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей.По мнению агентства, если макроэкономическая ситуация не ухудшится, во втором квартале можно ожидать торможения динамики автокредитования: по сравнению с предыдущим кварталом объем выдач, вероятно, сократится на 15-20 процентов.В марте на территории России было выдано 154,5 тысячи автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные трех тысяч кредиторов. Объем выдач по сравнению с февралем вырос на 38 процентов, а к марту 2023 года – на 124 процента. В денежном выражении выдачи составили 221,6 миллиарда рублей.Больше всего автокредитов в марте было выдано в Москве (9,33 тысячи), Московской области (8,67 тысячи), Татарстане (7,81 тысячи), Краснодарском крае (6,6 тысячи) и Санкт-Петербурге (6,48 тысячи). По сравнению с прошлым годом самый значительный рост среди 30 регионов-лидеров отмечен в Алтайском крае (+54%), Саратовской области (+51%), Чувашии (+50%), Удмуртии.
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авто, спрос на легковые авто
Авто, спрос на легковые авто
Аналитики спрогнозировали обвал рынка автокредитов во втором квартале
НКР: рынок автокредитов во 2 квартале 2024 года ждет обвал
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ.
После рекордных объемов выдачи автокредитов в первом квартале 2024 года этот сегмент, скорее всего, ждет обвал в апреле–мае. Такой прогноз публикует рейтинговое агентство НКР, сообщает "Автоньюс"
.
Однако уже летом, по мнению аналитиков, портфель сегмента может превысить два триллиона рублей, а по итогам 2024 года — еще больше.
При этом статистика по продажам автомобилей показывает серьезную восходящую динамику. По данным "Автостата", в марте в России было продано 146 тысяч новых легковых автомобилей, что более чем в два раза выше показателя за март 2023-го. В первом квартале продажи взлетели на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 331 тысячи машин.
Несмотря на высокие процентные ставки, схожую динамику продемонстрировал и сегмент автокредитования. По мнению НКР, важной причиной стали ожидания повышения утильсбора. До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в странах ЕАЭС и в российских салонах, доходила до 30 процентов. Но теперь перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей.
По мнению агентства, если макроэкономическая ситуация не ухудшится, во втором квартале можно ожидать торможения динамики автокредитования: по сравнению с предыдущим кварталом объем выдач, вероятно, сократится на 15-20 процентов.
В марте на территории России было выдано 154,5 тысячи автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом, сообщает
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные трех тысяч кредиторов. Объем выдач по сравнению с февралем вырос на 38 процентов, а к марту 2023 года – на 124 процента. В денежном выражении выдачи составили 221,6 миллиарда рублей.
Больше всего автокредитов в марте было выдано в Москве (9,33 тысячи), Московской области (8,67 тысячи), Татарстане (7,81 тысячи), Краснодарском крае (6,6 тысячи) и Санкт-Петербурге (6,48 тысячи). По сравнению с прошлым годом самый значительный рост среди 30 регионов-лидеров отмечен в Алтайском крае (+54%), Саратовской области (+51%), Чувашии (+50%), Удмуртии.
Российские банки выдали рекордный объем автокредитов